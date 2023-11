DER Touristik

Ausblick auf den Reisesommer 2024:

Individuelles und hochwertiges Reisen bleibt Trend

Köln/Frankfurt (ots)

Starker Start der Sommerbuchungen: Gästevolumen fast verdreifacht

Attraktive Frühbucher-Rabatte von bis zu 60 Prozent

Touristikjahr 2022/23 mit Umsatzplus von über 20 Prozent zum Vorjahr abgeschlossen

Reisetrend zu individuellen und hochwertigen Urlauben setzt sich fort

Exklusiv bei DERTOUR buchbares Hotelportfolio und Top-Hotel-Eigenmarken in beliebten Sommer-Destinationen wachsen

Familienurlaube werden vielfältiger: über 1.600 Familienhotels, Kinderermäßigungen von bis zu 100 Prozent

All-inclusive Next Level - mehr als nur Essen & Trinken: rund 3.000 Hotels mit All-inclusive-Erlebnissen

"Making Memories": 1.900 Rundreisen in 94 Ländern weltweit

Campurlaub goes Premium: Vier neue Sentido Premium Camps in Italien

Reiseerlebnisse in den Nordischen Ländern

Zur Vorstellung des neuen Sommerprogramms 2024 geben DERTOUR und seine Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen einen Ausblick auf die Reisetrends des kommenden Sommers. Das Sommerprogramm bietet eine nie dagewesene Reisevielfalt für unterschiedliche Zielgruppen, die dem zunehmenden Bedürfnis nach individuelleren und hochwertigen Reisen entspricht. Dies reicht von der nächsten Generation des All-inclusive-Urlaubs über außer-gewöhnliche und authentische Rund- und Fernreisen bis zu Glamping-Highlights in Europa. Hinzu kommt eine breite Angebotspalette für Familien- und Badeurlaube in beliebten Stranddestinationen.

Damit stellt sich der Veranstalter für die weiterhin hohe Reisenachfrage im deutschen Markt auf. Nach einem starken Reisesommer 2023 setzt sich die Reiselust der Deutschen fort und schlägt sich auch in den Buchungen für die Wintersaison nieder: So zeigen die aktuellen Buchungen für die Wintersaison 2023/2024 insgesamt ein Gästeplus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit starkem Wachstum insbesondere im Fernreise-Segment. Entsprechend optimistisch blickt der Reisekonzern auf das kommende Reisejahr: "Neben dem aktuellen Boom der Winterbuchungen erleben wir derzeit einen außergewöhnlich starken Start der Sommerbuchungen. Zu diesem Zeitpunkt haben bereits fast dreimal so viele Gäste wie im Vorjahr ihren Sommerurlaub gebucht - und sogar 15 Prozent mehr Gäste im Vergleich zum Sommer 2018/19", betont Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DER Touristik Group. "Die Deutschen haben daher exzellente Chancen 2024 Reise-Europameister zu werden." Und er ergänzt: "Ebenso sehen wir die Rückkehr zu langen Buchungsvorläufen, die wir durch attraktive Frühbucher-Angebote von bis zu 60 Prozent weiter stimulieren."

Beim Sommerurlaub kombinieren derzeit über 40 Prozent der Reisenden die preislich attraktiven Frühbucher-Tarife mit einer Flex-Option, die kurzfristige Umbuchungen oder Stornierungen erlaubt. Mit den wachsenden Ansprüchen an Qualität, Komfort und Individualität des Urlaubs, die das Buchungsverhalten auch 2024 bestimmen, greifen Reisende zudem verstärkt auf die persönliche Beratung in Reisebüros zurück. "Aktuell werden über 60 Prozent aller Sommerurlaube für 2024 im Reisebüro gebucht", erklärt Burmester.

Rückblick auf das Touristikjahr 2022/23

Das zurückliegende Touristikjahr schloss der Veranstalter mit deutlichem Wachstum ab: Beeinflusst durch den Trend zu höherwertigen Reisen konnte ein starkes Umsatzwachstum erzielt werden. So buchten 10 Prozent mehr Gäste ein 4- oder 5-Sterne-Hotel. Insgesamt stieg der Umsatz 2022/23 um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Prognose für den Reisesommer 2024

"Auch im kommenden Jahr erwarten wir neben immer individuelleren Reisen erneut eine weiterhin starke Nachfrage nach hochwertigen Badeurlauben in beliebten Stranddestination", so Burmester. Dabei liegen auf der Kurz- und Mittelstrecke aktuell die Türkei, gefolgt von Spanien und Griechenland vorne. Platz 4 und 5 sichern sich derzeit die Aufsteiger Tunesien und Ägypten.

Entsprechend hat DERTOUR den Anteil der Hotels, die auf der Mittel- und Kurzstrecke exklusiv angeboten werden, vor allem in der Türkei, Ägypten und Tunesien, ausgebaut - darunter zahlreiche Häuser mit höchster Kundenzufriedenheit.

Auf der Fernstrecke liegen mit Mauritius, den Malediven und Seychellen im kommenden Sommer Badeparadiese im Indischen Ozean im Buchungsranking auf der Spitzenposition, gefolgt von Nordamerika mit den USA und Kanada und der Karibik mit der Dominikanische Republik, Mexiko und Kuba auf Platz 3. Darauf folgen die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand auf den Plätze 4 und 5. "Urlaubsziele wie der Indische Ozean, Thailand oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die früher als reine Winterziele galten, haben sich durch ihr attraktives Preis-Leistungsverhältnis mittlerweile fest als neue Sommerdestinationen etabliert", erklärt Burmester die Entwicklungen auf der Fernstrecke für den Sommer 2024.

Eigene Hotelmarken in Top-Destinationen

"Unser Anspruch ist, Reisenden eine besonders individuelle und qualitativ hochwertige Auswahl an Unterkünften weltweit zu bieten", betont Burmester. Neben dem Ausbau an exklusiv angebotenen Hotels und der seit 2023 bestehenden Kooperation mit booking.com, präsentiert sich das konzerneigene Hotelportfolio 2024 mit neuen Häusern in den Top-Destinationen. Damit dürfen sich Reisende gleich auf elf Neueröffnungen der Premium-Hotelmarke Sentido freuen: So werden u.a. das neue Sentido Reef Oasis Suakin und das Sentido Naga Bay in Ägypten, das Sentido Lycus Beach in der Türkei und das Sentido Bellevue Beach in Bulgarien das Hotelangebot in beliebten Strandlagen verstärken. Hinzu kommen vier neue Sentido Premium-Camps in verschiedenen Regionen Italiens sowie drei Neueröffnung auf der Fernstrecke: das Sentido Khao Lak in Thailand sowie das Sentido Oblu Helengeli auf den Malediven und das Sentido Heritance Negombo in Sri Lanka, die bereits für den Winter buchbar sind.

Auch über den Sommer hinaus sind weitere Hotel-Neueröffnungen geplant: So wird die Premium-Clubmarke Aldiana neben dem im vergangenen Sommer eröffneten Aldiana Side Beach in der Türkei im Herbst 2024 einen weiteren neuen Club in Ägypten eröffnen. Und auch die neue Lifestyle-Marke ananea, die ein Hotelerlebnis im Boutique-Stil verspricht, wird in Zukunft weiterwachsen: Im Sommer folgt das zweite Hotel der Marke ananea in Italien. Im Jahr 2025 wird ein weiteres neues Hotel im Indischen Ozean - das erste der Marke auf der Fernstrecke - eröffnen.

Nachhaltiges Reisen

Als global agierendes Touristikunternehmen steht die DER Touristik zu ihrer Verantwortung für Natur und Menschen in den Reiseländern und weltweit. "Mit unseren Partnern arbeiten wir daran, positive Wirkungen des Tourismus zu verstärken und negativen Wirkungen zu minimieren und dabei ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen", erläutert Burmester die Nachhaltigkeitsstrategie. Dies spiegelt sich auch im Reiseangebot:

So können Reisende aktuell aus insgesamt 842 Häusern wählen, die nach GSTC-anerkannten Standards zertifiziert sind. Bis 2025 sollen 25 Prozent des Kernportfolios nach GSTC-anerkanntem Standard zertifiziert sein - für die Häuser der eigenen Hotelmarken sind mindestens 80 Prozent angestrebt. In der vierten Auflage des "Bewusst Reisen"-Magalogs und der erweiterten Online-Themenwelt "Nachhaltiger Urlaub" auf www.dertour.de werden zudem nachhaltigere Pauschalreisen und Ausflüge gebündelt.

Die Trends des Reisesommers 2024

Neben den klassischen Strandurlauben in den Top-Destinationen werden diese fünf Trends den Reisesommer 2024 prägen:

Trend 1: Familienurlaube werden vielfältiger

Bei vielen Familien hat die Reiseplanung und -buchung bereits begonnen. "Im vergangenen Sommer war fast jede dritte Buchung eine Familienreise. Auch im kommenden Sommer erwarten wir eine starke Nachfrage und haben unser Programm noch einmal ausgebaut", erklärt Burmester. Dabei werden neben wichtigen Kriterien wie kalkulierbare Kosten und Kinderfreundlichkeit auch Faktoren wie Lifestyle-Angebote für die Eltern immer relevanter. DERTOUR bietet daher 2024 eine besonders große Reisevielfalt für Familien mit über 100 neuen Hotels, die das insgesamt 1.600 Familienhotels umfassende Programm erweitern. Zudem können Familien von Kinderermäßigungen von teilweise bis zu 100 Prozent profitieren.

Trend 2: All-inclusive Next Level - mehr als nur Essen & Trinken

Bereits im vergangenen Sommer entschieden sich bereits 80 Prozent der Gäste für ein 4- oder 5-Sterne-Hotel und 45 Prozent der Reisenden buchten All-inclusive. "Das Bedürfnis nach hochwertigen Urlauben mit dem Extra an Service, Komfort und Genuss wird im Jahr 2024 weiterwachsen", ist Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken, überzeugt. "Unsere Antwort auf diesen Trend ist eine besonders breite Auswahl an All-inclusive-Erlebnissen." Für den Sommerurlaub 2024 können Reisende aus rund 3.000 Hotels mit All-inclusive-Angeboten wählen. Dabei hat sich diese Reiseform zum ultimativen Wohlfühlangebot weiterentwickelt: "All-inclusive kann heute nicht nur Extras wie Live-Cooking, sondern immer häufiger auch À-la-Carte-Restaurants einschließen. Hinzukommen ggfs. weitere inkludierte Services wie Wellness und Massagen - und im Luxus-Segment sogar der eigene Butler", erklärt Schikarsky. "Damit erreicht der All-inclusive-Urlaub das nächste Verwöhn-Level bei voller Budgetkontrolle."

Trend 3: Making Memories - Rund- und Erlebnisreisen

Neben dem Wunsch nach besonderen Genuss- und Verwöhnurlauben zeichnen sich Rund- und Erlebnisreisen auf der Ferne als weiterer Reisetrend für 2024 ab. Die Sommerbuchungen für die Fernstrecke haben sich annähernd verdreifacht. "Das Interesse an authentischen und individuellen Fernreiseerlebnissen war bereits im vergangenen Reisejahr spürbar und wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Daher haben wir das Angebot an Reiseerlebnissen und Services mit dem Fernreise-Spezialisten Meiers Weltreisen deutlich ausgebaut - mit Rundreisen, die tiefe Einblicke in Land und Kultur erlauben", so Schikarsky. Entsprechend nehmen Rund- und Erlebnisreisen einen großen Raum im neuen Sommerangebot ein: Insgesamt warten 1.900 Rundreisen in 94 Urlaubsländern darauf entdeckt zu werden. Dabei reicht die Auswahl von Busrundreisen, Rundreisen mit und ohne Mietwagen und Kleingruppenreisen (bis 25 Personen) bis zu Bahn-Rundreisen oder speziell für Familien konzipierte Rundreisen. Zum Sommer bietet der Fernreise-Spezialist Meiers Weltreisen seinen Gästen zudem einen neuen Concierge-Service für die USA und Südafrika an, der Gäste ganz individuell bei ihrer Reiseplanung unterstützt - von der Restaurantbuchung bis zum Konzertticket.

Trend 4: Campurlaub goes Premium

Campurlaub und naturnahes Reisen sind so beliebt wie nie zuvor. So sind auch 2023 die Gästezahlen in diesem Segment weiter gestiegen und sorgten für ein Umsatzplus von 55 Prozent. Als einziger Großveranstalter im deutschen Markt präsentiert DERTOUR einen eigenen Spezial-Katalog für Campurlaube, in dem Outdoor-Freunde ein großes Angebot an Camp-Lodges, Maxicaravans und Zelt-Lodges sowie Wohn- und Campmobile in Deutschland, Italien, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Spanien, Ungarn und Slowenien finden.

Dabei zeigt sich auch der Zuspruch für Premium-Camps, die strandnahen Urlaub mit dem Komfort eigener Lodges verbinden. Nach dem erfolgreichen Start des Sentido Punta Marina Premium Camps in der Nähe von Ravenna 2023 werden 2024 Premium-Camps in Italien ausgebaut. "Das Konzept wurde insbesondere von Familien so gut angenommen, dass wir für den Sommer 2024 gleich vier neue Sentido Premium Camps in Italien eröffnen", erklärt Schikarsky. Reisende dürfen sich damit auf entspannte Camp-Erlebnisse am Gardasee, in der Toskana, an der Adriaküste bei Riccione und bei Rimini freuen.

Trend 5: Reiseerlebnisse in den Nordischen Ländern

Für den Sommer 2024 verzeichnet der Veranstalter bei den nordischen Ländern aktuell ein Gästeplus von fast 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; die Buchungen für Skandinavien haben sich sogar vervierfacht. "Auch wenn Skandinavien Mallorca nicht ablösen wird, sehen wir ein wachsendes Interesse an dieser Region für Sommerurlaube. Hier suchen Reisende Erlebnisse, die Entschleunigung, einzigartige Natur- und Outdoor-Aktivitäten versprechen", sagt Schikarsky. Als Marktführer in Nordeuropa bietet DERTOUR das umfangreichste Rundreiseangebot im Markt. Dabei setzt der Veranstalter auch auf neue Reiseformen in den nordischen Ländern wie zum Beispiel Touren mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Überfahrten mit E-Fjordfähren.

Pauschalreisen heute - so individuell wie nie

"Unser Sommerprogramm zeigt die enorme Bandbreite und Individualität, die Pauschalreisen heute bieten. Eine Pauschalreise kann heute genauso individuell sein wie eine Rucksackreise - kombiniert mit dem guten Gefühl, immer eine Ansprechperson zu haben, wenn ich es möchte oder auch mal brauche", erklärt Burmester. "Als verbraucherfreundlichste Reiseform im Markt bietet die Pauschalreise umfangreiche Sicherheiten wie etwa das professionelle Sicherheitsmanagement und gesetzlichen Schutz bei Reiseänderungen."

Hintergrund

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 9.200 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.100 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 72 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 30 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

