PRIVATE KREDITFONDS TRETEN IN DAS ZEITALTER DER INDIVIDUALISIERUNG EIN

Eine neue Branchenstudie zeigt, wie private Kreditfondsmanager Anlegern zunehmend ein maßgeschneidertes Engagement in dieser Anlageklasse bieten. Die vom Alternativen Kreditrat, der privaten Kreditgesellschaft des Alternative Investment Management Association, und der globalen Anwaltskanzlei Dechert LLP veröffentlichte Publikation In Partnership: Trends in Private Credit Fund Structuring ("In Partnerschaft: Trends bei der Strukturierung privater Kreditfonds") zeigt drei Haupttrends auf, die diesen Wandel vorantreiben:

Größere Nachfrage der Anleger nach Strukturen, die ein maßgeschneidertes Engagement in privaten Kreditstrategien ermöglichen;

Wachsender Appetit auf Hybrid- und Evergreen-Fonds; und

Wachsende Bereitschaft privater Kreditfondsmanager, Kapital von Privatkunden zu beschaffen.

In Partnership enthält exklusive Daten und Erkenntnisse darüber, wie diese Trends den expandierenden, 1,5 Billionen US-Dollar schweren Markt für Privatkredite prägen.

80 % der befragten privaten Kreditmanager geben an, dass sie ihr Kapital über eine Kombination aus gemischten Fonds und anderen Vehikeln verwalten. Fast alle Unternehmen (95 %) bieten verwaltete Konten für Einzelanleger an, und 69 % aller Befragten erwarten, dass die Nachfrage der Anleger nach Co-Investitionen zunehmen wird.

Der Bericht zeigt auf, wie private Kreditfondsmanager Fonds mit einer Reihe von Liquiditätsprofilen betreiben, und untersucht die wachsende Rolle von hybriden oder Evergreen-Fondsstrukturen. 51 % der Befragten haben Fonds, die den Anlegern ein gewisses Rückgaberecht einräumen, und 48 % erwarten, dass die Nachfrage der Anleger nach Liquidität steigen wird. In Partnership stellt fest, dass Anleger, die ein kontinuierliches Engagement in privaten Krediten anstreben, schätzen, wie Evergreen-Fonds Flexibilität bieten und eine effiziente Kapitalbeschaffung und -verwendung unterstützen können.

Ein weiterer Bereich, in dem private Kreditfonds ihr Angebot anpassen, ist der Leverage-Bereich: 41 % der Befragten bieten Levered- und Unlevered-Sleeves an, und weitere 12 % erwägen, eine solche Flexibilität für künftige Kapitalbeschaffungen anzubieten.

In Partnership bietet auch Einblicke in das wachsende Interesse privater Kreditfonds an der Kapitalbeschaffung bei Kleinanlegern. Zwei Drittel der Unternehmen beschaffen sich derzeit oder erwägen die Beschaffung von Kapital von Privatkunden für bevorstehende Fondsangebote, verglichen mit 41 %, die heute Privatkunden haben.

Die Studie stützt sich auf Umfragedaten von 40 privaten Kreditfondsmanagern, die ein geschätztes privates Kreditvermögen von 800 Milliarden US-Dollar verwalten, sowie auf Interviews mit führenden privaten Kreditfondsmanagern.

Gus Black, Partner bei Dechert, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Privatkredite haben sich zu einer der bedeutendsten globalen Anlageklassen entwickelt, da sie vorhersehbare Renditen, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit angesichts der Marktvolatilität bieten. Die Studie unterstreicht, dass die steigende Nachfrage der Anleger mit einem wachsenden Bedürfnis nach Individualisierung und Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung einhergeht".

Jiří Król, Global Head of the Alternative Credit Council, sagte: „Privatkredite sind ein fester Bestandteil in den Allokationsmodellen vieler globaler Investoren. Maßgeschneiderte Strukturen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, diese Nachfrage nach einem kontinuierlichen Engagement in privaten Kreditstrategien zu befriedigen, und gewährleisten, dass die Anleger ihr Engagement entsprechend ihrer Risikobereitschaft anpassen können.

Informationen zu ACC

Der Alternative Credit Council (ACC) ist ein globales Gremium, das Vermögensverwaltungsfirmen im Bereich der privaten Kredite und der direkten Kreditvergabe vertritt. Er vertritt derzeit 250 Mitglieder, die ein privates Kreditvermögen von über 800 Mrd. US-Dollar verwalten.

Der ACC ist eine Tochtergesellschaft der AIMA und wird von einem eigenen Vorstand geleitet, der letztlich dem AIMA-Rat untersteht.

ACC Mitglieder stellen eine wichtige Finanzierungsquelle für die Wirtschaft dar. Sie bieten Finanzierungen für mittelständische Unternehmen, KMU, gewerbliche und Wohnimmobilien, Infrastruktur sowie für Handels- und Forderungsgeschäfte.

Die Hauptziele des ACC sind die Beratung in politischen und regulatorischen Fragen, die Unterstützung umfassenderer Interessenvertretungs- und Aufklärungsbemühungen und die Durchführung von Forschungsarbeiten in der Branche mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit des Sektors zu stärken und einen größeren wirtschaftlichen und finanziellen Nutzen zu erzielen.

Alternative Kredit-, Private-Debt- oder Direct-Lending-Fonds haben in den letzten Jahren stark zugenommen und sind zu einem wichtigen Segment der Vermögensverwaltungsbranche geworden. Der ACC versucht, den Wert von Privatkrediten zu erklären, indem er die Vorteile des Sektors für die Wirtschaft und die Finanzstabilität hervorhebt.

Informationen zu AIMA

Die Alternative Investment Management Association (AIMA) ist der weltweite Vertreter der Branche für alternative Anlagen mit rund 2.100 Firmenmitgliedern in über 60 Ländern. Die Mitglieder der AIMA verwalten zusammen mehr als 2,5 Billionen US-Dollar an Hedgefonds- und Privatkreditvermögen.

Die AIMA stützt sich auf das Fachwissen und die Vielfalt ihrer Mitglieder, um eine führende Rolle bei Brancheninitiativen wie Interessenvertretung, politisches und regulatorisches Engagement, Bildungsprogramme und Leitfäden für bewährte Verfahren zu übernehmen. AIMA arbeitet daran, das Bewusstsein der Medien und der Öffentlichkeit für den Wert der Branche zu schärfen.

Die AIMA hat den Alternative Credit Council (ACC) gegründet, um Unternehmen zu unterstützen, die sich auf Privatkredite und Direktkredite konzentrieren. Der ACC vertritt derzeit mehr als 250 Mitglieder, die weltweit private Kreditanlagen in Höhe von 800 Milliarden US-Dollar verwalten.

AIMA setzt sich für die Entwicklung von Qualifikations- und Ausbildungsstandards ein und ist Mitbegründer des Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) - dem ersten und einzigen spezialisierten Ausbildungsstandard für Spezialisten für alternative Anlagen. Die AIMA wird von ihrem Rat (Board of Directors) geleitet.

Informationen zu Dechert

Dechert ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei, die Vermögensverwalter, Finanzinstitute und Unternehmen in Fragen berät, die für die Verwaltung ihrer Geschäfte und ihres Kapitals von entscheidender Bedeutung sind - von aufsehenerregenden Rechtsstreitigkeiten bis hin zu komplexen Transaktionen und regulatorischen Angelegenheiten. Wir beantworten scheinbar unlösbare Fragen, entwickeln für den Markt neuartige Geschäftsstrukturen und schützen die Rechte unserer Kunden in Extremsituationen. Unsere mehr als 1.000 Anwälte in 21 Büros weltweit konzentrieren sich auf die Bereiche Finanzdienstleistungen, Private Equity, Privatkredite, Immobilien, Biowissenschaften und Technologie.

