FreeMove Alliance feiert 20. Jubiläum und führt neues Logo ein

Vier führende Mobilfunkanbieter feiern zwanzig Jahre Zusammenarbeit in der FreeMove Alliance, die multinationale Unternehmen dabei unterstützt, den Einkauf von Mobilfunk und internationale Konnektivität zu vereinfachen

Die FreeMove Alliance hilft multinationalen Unternehmen, die Komplexität und Kosten für das Mobilfunk Management in Unternehmen zu reduzieren, indem sie die Leistungen der Partner Deutsche Telekom, Orange, TIM und Telia in einer abgestimmten Zusammenarbeit mit zahlreichen strategischen Mobilfunkanbietern weltweit zusammenführt

Die Marktposition der Allianz ist einzigartig aufgrund der Kombination des besten lokalen Supports und der besten lokalen Netzwerke mit einem zentralen Beschaffungs- und Service Management

Das neue Logo der FreeMove Alliance repräsentiert die vereinte Stärke seiner vier Gründungsmitglieder

In 2023 feiert die FreeMove Alliance, eine Allianz für mobile Telekommunikation zwischen Deutsche Telekom, Orange, TIM und Telia, zwanzig Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit.

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die FreeMove Alliance größer als die Summe ihrer Partner geworden. Sie bietet ihren Kunden Dienstleistungen an, die weitreichender sind als die Leistungen eines einzelnen Mobilfunkanbieters. Multinationale Unternehmen können so von Kooperationen und einem gemeinsamen Engagement mehrerer nationaler Mobilfunkanbieter profitieren.

In den zwanzig Jahren seit ihrer Gründung hat die FreeMove Alliance ihre Reichweite über Europa hinaus erweitert. Sie kann über ein Netzwerk globaler Partnerschaften mit führenden Betreibern mobile Konnektivitätslösungen in mehr als 100 Ländern weltweit anbieten. Zu den Partnern der FreeMove Alliance gehören heute Swisscom, Bridge Alliance, British Telecom, Millicom, Eir Evo, NOS und Turkcell.

„Ziel der FreeMove Alliance ist es, länderübergreifende Konnektivität weltweit anzubieten. Unser einzigartiges Dienstleistungsmodell basiert auf vertrauensvoller Zusammenarbeit und leistungsstarken Services. Damit konnten wir unsere Kunden in den letzten zwanzig Jahren kontinuierlich und erfolgreich bedienen. Heute arbeitet die Alliance mit mehr als 500 multinationale Unternehmen und hat im Laufe der Jahre eine sehr starke Kundentreue erreicht," sagte Lazaro Fernandez, General Manager von FreeMove.

„Das Alleinstellungsmerkmal von FreeMove ist unser GLOCAL-Ansatz. Unsere Kunden genießen die Einfachheit und Bequemlichkeit eines einzigen Ansprechpartners in Form eines globalen Kundenbetreuers, der wiederum von einem Team von lokalen Kundenbetreuern unterstützt wird, die Experten in ihren jeweiligen Märkten sind. Mit diesem Ansatz haben wir einen konsolidierten und umfassenden Überblick, wie wir die Gesamtbedürfnisse der Kunden am besten erfüllen können. Das macht FreeMove zu einer Organisation, mit der man gut und effektiv zusammenarbeiten kann," fügte Fernandez hinzu.

In den letzten zwanzig Jahren hat FreeMove sein Servicemodell kontinuierlich weiterentwickelt, um die Anforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen. Die Alliance hat kürzlich ihre FreeMove Automation Solution vorgestellt, einen automatisierten und vernetzten ITSM-Hub, der es Kunden (multinationalen Konzernen) ermöglicht, ihr Fleet Management über die gesamte FreeMove-Präsenz hinweg vollständig transparent, harmonisiert und software-gestützt zu verwalten.

Zur Feier des 20. Jubiläums hat die Alliance ein neues smartes Logo veröffentlicht. Das viersträngige Seil, das dem Logo zugrunde liegt, repräsentiert die kombinierte Stärke der vier Gründungsmitglieder, mit der die Alliance den Kunden ihren Mehrwert bietet.

Die FreeMove Alliance wurde 2003 als Mobilfunkallianz zwischen Deutsche Telekom, Orange, TIM und Telia gegründet. Sie dient als Mobilservice-Procurement-Hub, und hilft den 500 führenden multinationalen Unternehmen in Europa dabei, ihre Investitionen in mobile Konnektivität zu optimieren, indem sie globalen Zugang zu den zuverlässigsten Netzwerken über einen zentralen Managementpunkt bietet. FreeMove fördert die Möglichkeiten der globalen Mobilität durch die effiziente Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und lokalen Betreibern. Die Alliance bietet erstklassige Konnektivität in 90% ihrer Präsenz durch die preisgekrönten Netzwerke ihrer Mitglieder an, sowie optimierte kommerzielle Vereinbarungen, dedizierte Kundenbetreuung und Mehrwertdienste in mehr als 100 Ländern.

