Tanztheater, Kabarett und Mundart-Pop: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2024

Stuttgart

Die Förderung von herausragenden Künstlerinnen und Künstlern hat in Baden-Württemberg Tradition: Seit knapp 40 Jahren wird im Land der Kleinkunstpreis vergeben. Nun stehen die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner fest. Die drei Hauptpreise mit jeweils 5.000 Euro gehen an den Kabarettisten René Sydow, das Tanztheater-Duo Chris Iris sowie die Bauchsängerin Murzarella. Die beiden mit je 2.000 Euro dotierten Förderpreise erhalten die A-capella-Gruppe anders und die Liedermacher Rhinwaldsounds. Finanziert werden die Preise zu gleichen Teilen vom Land Baden-Württemberg und Lotto Baden-Württemberg.

"Die Kleinkunst - welche Wohltat in diesen verhärteten Zeiten, egal ob Comedy, Kabarett oder Spoken Word, Lockerheit hilft. Während die Gesellschaft über Freiheit in der Kunst ringt, bietet uns die Kleinkunst den Hoffnungsschimmer, bissig, ironisch, witzig und im besten Wortsinn unerhört", so Staatssekretär Arne Braun. "Die vielfältigen Ausdrucksformen, mit denen die Kleinkunstschaffenden Gesellschaft und Politik den Spiegel vorhalten - oder sie einfach nur ordentlich auf die Schippe nehmen - sind immer wieder beeindruckend. Besonders freut mich, dass sich nach schwierigen Corona-Jahren die Zahl der Bewerbungen nun wieder auf einem konstant hohen Niveau bewegt. Dies zeigt die Relevanz und Beliebtheit von Kleinkunst in The Länd!", so Arne Braun weiter.

"Seit vielen Jahren fördert die Staatliche Toto-Lotto GmbH die Kunst und Kultur in Baden-Württemberg und darauf sind wir sehr stolz. Durch die niederschwelligen Programmformate erreicht gerade die Kleinkunst ein breites Publikum und ist nicht zuletzt für viele der Türöffner in die Kulturszene überhaupt", sagt Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. "Wie vielfältig dieses Genre ist, zeigt auch der Blick auf die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Kleinkunstpreises. Die originellen, witzigen, geistreichen und teils provokanten Auftritte der Künstlerinnen und Künstler sind eine Bereicherung für jede Bühne."

Arne Braun und Georg Wacker werden die Preise gemeinsam am 22. Oktober 2024 im Kulturzentrum franz.K in Reutlingen übergeben. An diesem Abend wird außerdem zum 15. Mal der Lotto-Ehrenpreis in Höhe von 5.000 Euro verliehen, dessen Gewinnerin oder Gewinner erst bei der Preisverleihung bekannt gegeben wird. Die Auszeichnung würdigt eine Persönlichkeit, die sich um die Kleinkunst in Baden-Württemberg verdient gemacht hat. Zur neunköpfigen Jury des Kleinkunstpreises 2024 gehören sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Vertreterinnen und Vertreter der Veranstaltungsbranche und des SWR.

Die Preisträgerinnen und Preisträger im Detail

Der aus Radolfzell am Bodensee stammende Kabarettist, Satiriker und Sprachakrobat René Sydow tourt seit 2001 durch Deutschland. Dabei spricht der Förderpreisträger von 2015 an und aus, was in unserer Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird - von der Politik bis zum Klimawandel. "Es geht um politisches und gesellschaftspolitisches Kabarett in höchster literarischer Form. Kaum einer regt so zum Nach- und Weiterdenken trotz Lachsalven an", findet die Jury.

Chris Iris - Christopher Schlunk und Iris Pelz - lernten sich an der Academy for Circus and Performance Art in den Niederlanden kennen. Mit ihrer atemberaubenden Hand-auf-Hand-Akrobatik treten die beiden Tübinger weltweit auf. Für ihre Stücke wurden sie u.a. mit der Silbermedaille beim Pariser Festival Mondial du Cirque de Demain ausgezeichnet. Fazit der Jury: "Ihre Kreativität und ihre technische Brillanz machen sie zu würdigen Gewinnern eines Hauptpreises beim Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2024."

Lange Zeit sang und spielte Sabine Murza alias Murzarella in Musicals wie Hair, Der kleine Horrorladen oder Jesus Christ Superstart. Zum Bauchreden und Bauchsingen kam sie durch ihre Liebe zu Puppen. Auf einmalige Art und Weise bringt die Baden-Badenerin heute ihre Puppen zum Singen und Sprechen. Die Jury urteilt: "Bei Murzarella spricht nicht die Bauchrednerin mit der Puppe, es ist umgekehrt; die Puppe lebt, interagiert, singt, fällt ins Wort - und das alles so mühelos und fluffig, dass es uns die Sprache verschlägt."

Aus der ehemaligen Schulband wurde die erfolgreiche A-capella-Gruppe anders. Melancholisch, humorvoll oder herzzerreißend - die Liedpoeten aus Freiburg bringen mit ihren selbstgeschriebenen Songs süddeutsche Lebensfreude auf die Bühne und sind damit nicht nur in Deutschland erfolgreich. 2019 wurden sie in den USA mit dem CARA Award für das beste europäisches A-cappella-Album ausgezeichnet. "Die Freiburger Boygroup steht für einen modernen A-capella-Pop-Sound mit einem unverwechselbaren Stil. Ihre Auftritte zeichnen sich durch große Nähe zum Publikum aus", lobt die Jury.

Die drei Musiker von Rhinwaldsounds sind in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen - und das hört man. Sie schreiben und singen im alemannischen Dialekt. Das Repertoire der im Ortenaukreis lebenden Künstler reicht von Jazz über Popmusik bis hin zu Rock-Balladen. "Auch wenn wir in der Jury nicht jedes Wort verstehen, so verstehen und spüren wir doch die Begeisterung, wenn wir Rhinwaldsounds beim Aussenden ihrer Energie beobachten dürfen. So stellen wir uns Förderpreisträger vor", resümiert die Jury.

Zum Kleinkunstpreis

Der einzige Landespreis für Kleinkunst in Deutschland: Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgelobt. Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg unterstützt die Kleinkunstpreisträgerinnen und Kleinkunstpreisträger seit Jahren mit landesweiten Auftritten bei Festivals oder auf renommierten Bühnen. Einige der ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen Serdar Karibik, Bülent Ceylan, Florian Schroeder und Christoph Sieber, konnten den Preis als Sprungbrett in eine nationale Karriere nutzen. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zählten auch die Füenf, Eure Mütter, Martina Brandl, Topas, Bernd Kohlhepp und Christine Prayon. Den Ehrenpreis erhielten bisher Thomas Freitag, Georg Schramm, Mathias Richling, Grachmusikoff, Matthias Deutschmann, Maren Kroymann, Christof Stählin, Uli Keuler, Harald Hurst, Bernd Lafrenz, Thomas Reis, Michael Quast, Reiner Kröhnert und zuletzt Volkmar Staub. Insgesamt wurden bisher 175 Preisträgerinnen und Preisträger aller Kleinkunstgenres ausgezeichnet. Betreut wird der Kleinkunstpreis für das Land durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren (LAKS Baden-Württemberg e.V.).

