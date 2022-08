Sixt SE

Kanada-Expansion: SIXT eröffnet erste Station in Vancouver Downtown mit Premiumflotte

Pullach (ots)

Erste kanadische SIXT Station in Vancouver Downtown bietet optimale Lage für Erkundungsfreudige

Kundinnen und Kunden erwartet eine hochwertige Flotte mit hohem Premiumanteil und Premiumservice

Nico Gabriel, COO SIXT: "Vancouver ist der Startpunkt vieler unvergesslicher Reisen, daher ist es für uns nur logisch, dass auch unsere Reise an diesem Ort beginnt."

Pünktlich zur besten Reisezeit eröffnet Premium-Mobilitätsanbieter SIXT seine erste Station in Kanada und erschließt mit dem Standort in Vancouver Downtown einen Sehnsuchtsort vieler Reisender aus Deutschland und Europa. Damit können Kundinnen und Kunden von SIXT den Premiumservice jetzt auch vor Ort erleben, nachdem digitale Buchungen über die SIXT App bereits seit einigen Wochen möglich waren. Zur Erkundung der attraktiven Metropole und ihrer Umgebung steht eine hochwertige Flotte mit hohem Premiumanteil und brandneuen 2022er Modellen bereit. Diese umfasst neue Premiumlimousinen ebenso wie SUVs der Marken BMW und Mercedes.

Im Laufe des Jahres werden weitere Stationen in Vancouver und Toronto folgen, womit SIXT die beiden umsatzstärksten Destinationen des Landes abdeckt. Zusammen machen sie den Großteil des kanadischen Autovermietungsmarktes aus und haben ein potenzielles Marktvolumen von 400 Millionen Euro. Mit der Erschließung der beiden kanadischen Metropolen kann SIXT seinen erstklassigen Service und seine Premiumflotte zukünftig auch für Geschäfts- und Freizeitreisen zwischen den USA und Kanada anbieten.

SIXT Station mit optimaler Lage im beliebten Crosstown

Die erste SIXT Niederlassung befindet sich im renommierten Library Square Building, das mitten im touristischen Crosstown liegt. Der Standort ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet und liegt in der Nähe von Theatern, Hotels, Sportstadien, Einkaufscentern, Geschäften und großen Bürogebäuden. Er ist über die wichtigsten Verkehrswege und Fahrradrouten erreichbar. Von dort lassen sich viele attraktive Orte in der näheren Umgebung erkunden - vom Stanley Park, über die Capilano Suspension Brücke bis zum Whistler.

Kundinnen und Kunden, die in diesem Sommer einen Mietwagen in Vancouver suchen, können ihr Fahrzeug über die SIXT Webseite oder die SIXT App reservieren. Es wird empfohlen, frühzeitig zu buchen, um sich die besten Preise für das Fahrzeug zu sichern.

David Wong, Regional Vice President SIXT Canada: "Die erste kanadische Niederlassung von SIXT befindet sich im Library Square Building, einem der beeindruckendsten Gebäude Vancouvers. Kanada-Reisende wollen wir mit unserer Flotte aus neuen Premiumlimousinen und -SUVs begeistern, darunter befinden sich zum Beispiel verschiedene BMW-Modelle und der Mercedes-Benz GLS 450 SUV mit Platz für bis zu sieben Personen."

Mit David Wong verfügt SIXT über einen gestandenen Operations-Experten mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Autovermietung - der überdies als "Vancouverite" Stadt und Umgebung besonders gut kennt.

Nico Gabriel, COO SIXT: "Unser Ziel ist es, uns in Kanada als der Anbieter für Premiummobilität zu etablieren und unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern, wie sie es von überall auf der Welt kennen: mit Premiumautos verbunden mit Premiumservice und moderner Technologie zu einem attraktiven Preis. Vancouver ist bevorzugtes Reiseziel für den Freizeittourismus und Toronto ein boomendes Zentrum für Geschäftsreisen. Das macht beide Städte zu perfekten Standorten für die Einführung von SIXT in Kanada."

Für das internationale Unternehmen wurde 2021 zum Rekordjahr - unter anderem wegen der Marktanteilsgewinne in den USA. SIXT festigte dort seine Stellung als viertgrößter Autovermieter im weltweit größten Markt für Autovermietungen. Die USA verfügt über ein Marktvolumen von mehr als 32 Milliarden US-Dollar. Aktuell können SIXT-Stationen an 36 der 50 wichtigsten Flughäfen vorgefunden werden. Einer ähnlichen Strategie folgt nun auch die Expansion in Kanada mit dem Ziel, an der Hälfte der zehn Top-Flughäfen des Landes präsent zu sein.

