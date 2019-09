Syntax Systems GmbH & Co. KG

Syntax auf dem DSAG Jahreskongress vom 17.-19. September 2019 in Nürnberg

Weinheim (ots)

- Internationaler SAP-Partner präsentiert sein umfangreiches Portfolio

- Standbesucher haben die Möglichkeit, Tickets für die SAPPHIRE NOW 2020 in Orlando zu gewinnen

Die S/4HANA-Migration und Multi-Cloud als Schlüssel für die digitale Transformation sind die Kernthemen des IT-Dienstleisters Syntax, der auf dem DSAG Jahreskongress 2019 vom 17.-19. September in Nürnberg vor Ort sein wird. Zudem greift das Unternehmen am Stand aktuelle Trends in der Community auf. In Europa ist Syntax seit der im März 2019 abgeschlossenen Übernahme des traditionsreichen SAP-Dienstleisters Freudenberg IT aktiv. Im Zentrum des DSAG-Auftritts von Syntax steht folgerichtig das breite Portfolio an SAP-Leistungen, das mit der Integration in Syntax noch einmal internationaler geworden ist.

Die Kongressbesucher haben zudem die Möglichkeit, sich mit den Syntax-Experten über aktuelle Entwicklungen und Themen auszutauschen und können Tickets für die SAPPHIRE NOW 2020 in Orlando gewinnen, der weltweit größten SAP-Konferenz und -Kundenmesse.

"Wir freuen uns vor allem auf den Austausch mit der Community", erklärt Manfred Großmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE bei Syntax. "Und auch wenn der Stichtag 2025 scheinbar noch in ferner Zukunft liegt: Gerade das Thema S/4HANA-Migration haben viele IT-Verantwortliche ganz oben auf ihrer Liste. Da stehen wir als SAP-Experten der ersten Stunde natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite."

"Es tut sich viel im SAP-Universum, und Syntax ist durch sein erweitertes internationales Angebot ideal aufgestellt", so Uwe Jürgens, Vice President Sales Europe bei Syntax. "Als Experte für Multi-Cloud-Lösungen befinden wir uns genau am Puls der Zeit und können unsere Kunden deshalb bestens beraten, wenn es darum geht, im Rahmen der Digitalisierung voll durchzustarten."

Pressekontakt:

SYNTAX

Peter Schütte

Head of Global Marketing & Communications

Peter.Schuette@syntax.com

Fon +49 6201-80-83 80



Dr. Haffa & Partner GmbH

Axel Schreiber, Philipp Heilos

Karlstraße 42

80333 München

www.haffapartner.de

syntax@haffapartner.de

Fon: + 49 89-993191-0

