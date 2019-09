Syntax Systems GmbH & Co. KG

Syntax als Partner auf dem SAP Infoday for Digital Supply Chain am 3. September 2019 in Bern

Weinheim (ots)

- Globaler IT-Dienstleister präsentiert sein umfangreiches SAP-Portfolio - Industrieller Einsatz von IoT, Cognitive Augmented Reality, Big Data Analytics und SAP ME im Fokus

Der IT-Dienstleister Syntax ist auf dem SAP Infoday for Digital Supply Chain am 3. September in Bern als Partner vor Ort. Dort präsentiert das Unternehmen sein breites Portfolio an SAP-Leistungen und gibt Einblicke in die Bereiche Industrial IoT (IIoT), Big Data & Advanced Analytics, SAP ME und Cognitive Augmented Reality. Besucher und die SAP Community können sich am Stand bei den Syntax-Experten über Entwicklungen innerhalb der Branche informieren und bekommen einen Einblick in gemeinsame Projekte von Syntax und SAP. Zahlreiche Anwendungsbeispiele illustrieren digitale Trendthemen, unter anderem:

- Cognitive Augmented Reality als unterstützendes Element für Mitarbeiter bei Montagevorgängen, bei Service-Tätigkeiten oder bei der Qualitätssicherung - Big Data & Advanced Analytics auf Basis SAP SCP als Grundlage datenbasierter Entscheidungen - SAP ME/MII als Grundlage digital gesteuerter Fertigung - IIoT als vernetzendes Element in der Produktion von morgen "Über Industrial IoT ist schon viel gesagt worden. Was für uns zählt, ist, dass Unternehmen die Vorteile neuer Technologien in der Praxis auch tatsächlich realisieren können", erklärt Björn Bartheidel, Head of Manufacturing IT (MES) & IoT bei Syntax. "Deshalb entwickeln wir mit und für unsere Kunden Lösungen, die sich schnell und unkompliziert mit bestehenden SAP-Lösungen integrieren lassen und so einen echten Mehrwert im Hinblick auf Effizienz und Produktivität schaffen."

"Syntax ist aufgrund unserer langjährigen Expertise ein fester Bestandteil der globalen SAP-Community", so Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Dank unserer engen Partnerschaft mit SAP sind wir immer am Puls der neuesten Entwicklungen und können so optimal entscheiden, welche Produkte und Features für unsere Kunden tatsächlich einen Unterschied machen, und wann der richtige Zeitpunkt für welche Investition ist. Das ist insbesondere in einem schwieriger werdenden konjunkturellen Umfeld von größter Bedeutung." Weitere Informationen zum Thema IoT finden Sie auf der Syntax-Website und in diesem Whitepaper: https://syntax-systems.com/slt.php?t=nfp7t3.2jspj3d

Über SYNTAX

SYNTAX ist ein global agierender IT-Dienstleister und einer der führenden Managed Cloud Provider für den Bereich Enterprise Critical Applications. Hauptsitz des 1972 gegründeten Unternehmens ist Montreal, Kanada. Im März 2019 wurden mit der ehemaligen Freudenberg IT (FIT) sowie dem amerikanischen AWS-Spezialisten EMERALDCUBE zwei etablierte IT-Unternehmen in die Syntax Organisation integriert. Weitere Informationen gibt es hier: www.syntax.com/fit

