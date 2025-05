Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co.KG

Hauchnah an deinem Star: Rügenwalder Mühle macht die Berliner Uber Arena zum ultimativen Fanposter

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Heute Abend blickt die Hauptstadt auf eines der größten Pop-Konzert-Highlights des Jahres. Rund 20.000 leidenschaftliche Fans feiern ihren Star in und um die Berliner Uber Arena. Und die Rügenwalder Mühle sorgt dafür, dass die Fans ihrem Idol so nah wie nie zuvor kommen. Dafür stellt die Marke sämtliche gebuchten Mediaflächen den Fans und ihren Fan-Botschaften zur Verfügung - und das im Wert von über 100.000 Euro.

Vom Hotel bis zur Arena: ganz Berlin wird zur Fanposter-Galerie

Entlang der vermuteten Route des Stars sind heute in Berlin keine Hinweise zu Produkten der Marke zu sehen, sondern persönlich gestaltete Fanplakate in unterschiedlichsten Formen und Stilen. Die Rügenwalder Mühle nutzt dafür großflächige Plakatwände, mobile Poster-Trucks, Fahrräder sowie Jogger-Teams, die die Fanbotschaften quer durch die Stadt tragen. Kurz: Die Marke lässt nichts unversucht, um die Botschaften der Fans hauchnah an den Star zu bringen.

"Echte Fans geben alles, um ihrem Idol nah zu sein. Diese Leidenschaft machen wir sichtbar", sagt Steffen Zeller, CMO der Rügenwalder Mühle. "Auf unseren Werbeflächen sieht man heute nicht unser Produkt oder eine Kaufbotschaft - stattdessen schenken wir den Fans mit unserem Mediabudget maximale Aufmerksamkeit."

Aus Hunderten Einsendungen ausgewählt: Fanbotschaften werden großflächig sichtbar

Bereits seit zwei Wochen hatte die Rügenwalder Mühle Musik-Fans dazu aufgerufen, ihre Fanposter und kreativen Plakate einzureichen. Aus mehreren hundert Einsendungen wählte das Team die Botschaften für die Mediaflächen aus - darunter Sprüche wie "I love you more than avocado", "If you spot this sign, blink twice - we'll freak out together" oder "Eat that Girl for Lunch".

Diese Fanbotschaften werden heute an Schlüsselpunkten rund um die Uber Arena, am Hotel, an Zufahrtsstraßen bis hin zum Artist-Eingang prominent platziert. Ergänzt wird die Aktion durch zielgerichtete Social-Media-Ads. Unterstützung erhält die Rügenwalder Mühle von bekannten Musik- und Fandom-Expert:innen, darunter Creator Konsi, der hinter der Berliner Meme-Plattform und Partyreihe "Schwuppenexpress" steht und dafür bekannt ist, möglichst selbstironisch Stars wie Lady Gaga, Miley Cirus oder Katy Perry ganz nah zu kommen.

Live dabei sein: Fancube als Treffpunkt der Fan-Community

Im eigens eingerichteten Fancube auf dem Uber Platz können Fans am heutigen Konzerttag ihre Botschaften zudem live gestalten - und sehen sie anschließend direkt auf den Screens in der Arena. Die Aktion "Hauchnah an deinem Star" ist inspiriert vom veganen Hauchgenuss der Rügenwalder Mühle. Im Mittelpunkt der Popkultur-Kampagne: eine Community, die zusammenkommt, ihre Leidenschaft teilt und durch ihre Botschaften sichtbar wird.

"Mit dieser Aktion wollen wir zeigen: Fandom ist mehr als Merchandise - es ist ein kulturelles Miteinander, ein emotionaler Ausdruck, der Raum und Sichtbarkeit verdient", betont Steffen Zeller. "Und dieser Raum wird heute größer."

Popkulturelles Engagement statt Sponsoring-Millionen

Die Rügenwalder Mühle ist damit erneut Teil eines popkulturellen Moments - und das ohne Sponsoring-Millionen. Schon 2024 sorgte die Marke mit der ikonischen roten Mühle und der Aktion #Wurstpromoter rund um die restlos ausverkaufte Arena-Tournee von Taylor Swift für mediale Aufmerksamkeit.

Hinweis für Medienschaffende: Aus rechtlichen Gründen nennt die Rügenwalder Mühle den Popstar nicht direkt beim Namen. Gemeint ist das Konzert am 9. Mai um 20 Uhr in der Uber Arena Berlin.

Original-Content von: Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell