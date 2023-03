FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA

FUNKE-Tochter raufeld launcht neues Bildungsprodukt diggies auf der Bildungsmesse didacta 2023

Essen / Berlin / Stuttgart (ots)

"diggies" - das sind digitale Unterrichtseinheiten, die unmittelbar und ohne große Vorarbeiten im Unterricht verwendet werden können. Auf der größten deutschen Bildungsmesse didacta 2023, die dieses Jahr vom 7. März bis zum 11. März in Stuttgart stattfindet, gibt raufeld in einem Soft Launch erste Einblicke in die Produktentwicklung mit einem Stand im Start-up-Bereich.

"diggies" sind digitale Unterrichtsstunden, die für den Unterricht in den Klassen 5 bis 10 entwickelt werden. Die Nutzung ist browserbasiert und funktioniert Software-unabhängig. "Einfach einloggen, Thema wählen und mit dem Unterricht loslegen", ist der Lösungsansatz von raufeld für modernen, digitalen Unterricht. Jede "diggie" führt als Präsentation mit interaktivem Lernweg durch eines ihrer Themen und orientiert sich dabei eng am Rahmenlehrplan und dem Schulbuchstoff.

"Wir bieten mit den 'diggies' digitale Unterrichtsstunden, die sich mit starken Inhalten und einer tollen Optik, speziell gemacht fürs digitale Arbeiten, von Gewohntem absetzen. Alle Stunden sind sofort im Unterricht nutzbar und verbinden bereits das Unterrichtskonzept mit dem Inhalt, einer interaktiven Aufbereitung und weiterführenden Tool-Tipps. Zeitgemäßes Unterrichten ohne lange Vorbereitung. Für zentrale Fächer der Sekundarstufe I, lehrplankonform entwickelt. Von Lehrkräften geprüft und mit höchster Datensicherheit umgesetzt. Für Schülerinnen und Schüler bieten die 'diggies' die Möglichkeit, digitale Kompetenzen im Rahmen des klassischen Lehrplans zu erlernen. Die 'diggies' können im Klassenraum genutzt werden, den Vertretungsunterricht aufwerten oder auch zuhause selbstbestimmtes Lernen ermöglichen", erklärt Sabine Schouten, Geschäftsführerin von raufeld und Leiterin des Bereichs Educational Services. "Raufeld verfügt über jahrelange Erfahrung in der Erstellung didaktischer Materialien und Umsetzung medienpädagogischer Schulprojekte. Unsere Produktidee gründet auf dem hier oft gehörten Wunsch der Lehrkräfte nach digital aufbereiteten Inhalten."

Die "diggies" sind zum Start der didacta noch nicht käuflich zu erwerben. Das Produkt wird sich bis Ende des Jahres in der Testphase mit den Lehrkräften befinden. Diese Testphase ist für die Tester*innen kostenfrei und exklusiv. Zudem erhalten sie drei Monate lang kostenfreie Nutzung der "diggies" ab Verkaufsstart. Eine Preview-Website ist ab der Didacta auf diggies.de erreichbar, um auch über diesen Kanal Tester*innen zu gewinnen.

"Mit den 'diggies' entwickeln wir eine unmittelbare, einfache Lösung für digitales Lernen und Unterrichten. Damit wollen wir gezielt Lehrkräfte und Schulen in ihrem herausfordernden Arbeitsalltag unterstützen, geprägt von Personalmangel und häufig mangelnder Infrastruktur. Die 'diggies' helfen dabei, das digitale, interaktive Unterrichten auf leichte Weise selbstverständlich in das Lernen zu integrieren und den Lehrkräften so auch wertvolle Vorbereitungszeit zu sparen", sagt Andrea Glock, Geschäftsführerin der FUNKE Mediengruppe. "Die Testphase ist uns sehr wichtig, weil wir uns der Verantwortung im Bildungsmarkt bewusst sind. Wir wollen die Testphase auch nutzen, um in einem Werkstatt-Charakter die 'diggies' noch weiter nach vorne zu treiben, Anforderungen abzufragen und entsprechend auch unsere Entwicklung auf die Bedürfnisse auszurichten. Wir bieten hier ein revolutionäres Unterrichtskonzept an."

