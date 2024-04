Lukas Lang Building Technologies GmbH

Lukas Lang Building Technologies erhält Bauauftrag für Österreichs nachhaltigsten Kindergarten

Wien/Spillern (ots)

Re-Use-Leuchtturmprojekt: Der Kindergarten in Spillern (Korneuburg) wird dank des innovativen Systems von Lukas Lang Building Technologies rasch und umweltfreundlich übersiedelt und aufgestockt. Die Gemeinde investiert dafür 3,2 Mio. Euro und erhält den Kindergarten nach nur sechsmonatiger Bauzeit rechtzeitig für den Betrieb im Herbst.

Im Jahr 2022 war der Bedarf an Kindergartenplätzen in Spillern deutlich gestiegen, jedoch stand für einen neuen Kindergarten noch kein geeignetes Grundstück zur Verfügung. Das österreichische Unternehmen Lukas Lang Building Technologies hatte für Bürgermeister Thomas Speigner nicht nur eine rasche, sondern noch dazu eine umweltfreundliche Option mit Vision. Als temporäre Lösung wurde ein dreigruppiger Kindergarten mit hohem Holzanteil errichtet. Dieser wird nun nach dem Abriss der alten Volksschule Spillern auf deren Grundstück übersiedelt und in einem anderen Grundriss umgesetzt und aufgestockt.

Re-Use: Gebäude passt sich Bedürfnissen an

Mit seinem innovativen Bausystem setzt Lukas Lang Building Technologies auf Nachhaltigkeit, Flexibilität und Zirkularität. Das eigens entwickelte und DGNB-zertifizierte System ermöglicht einen Holzanteil von etwa 80 % sowie unkomplizierte und schnelle Umbauten, angepasst an die aktuellen Bedürfnisse der Nutzenden. Aufgrund der lösbaren Verbindungen zwischen den Bauelementen ist das Übersiedeln und Aufstocken von Gebäuden kein Problem. Die Bauteile werden dabei komplett wiederverwendet, so profitiert nicht nur die Umwelt davon, sondern auch das Budget. Die Gemeinde Spillern spart dank dieser Vorzüge 15 % im Vergleich zu einem Neubau.

Zukunftsweisend: Der wohl nachhaltigste Kindergarten Österreichs

Hoher Holzanteil, ressourcenschonende Umsetzung, nachhaltiges System, effizienter Transport, Wertbeständigkeit, geringe Lebenszykluskosten – der Kindergarten Spillern wird nach dem Umbau der nachhaltigste Kindergarten Österreichs und somit ein Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation sein. Bürgermeister Thomas Speigner äußerte seine Freude: „Dieses Projekt ist ein Gewinn für uns alle. Die Eltern wissen ihre Kinder gut aufgehoben in der wohl bestmöglichen Lernatmosphäre, die Gemeinde ist stolz auf ein so nachhaltiges und fortschrittliches Gebäude, das langfristig Kosten spart und nicht zuletzt profitiert unsere Umwelt davon!“

Die Produktion von Bauelementen durch Lukas Lang Building Technologies führt zu 40 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Bauweisen. Doch nicht nur in der Bauphase, sondern auch im Betrieb kann sich das Kindergartengebäude sehen lassen. Hohe Energiestandards sorgen für niedrige Instandsetzungskosten, minimale Betriebskosten und geringe Wartungskosten. Die Gemeinde Spillern zeigt mit diesem Projekt einen wegweisenden Ansatz in Bezug auf nachhaltiges Bauen und die Schaffung einer zukunftsorientierten Infrastruktur für die Gemeinde. Interessierte Bürgermeister:innen und Gemeindeverantwortliche sind herzlich eingeladen, sich an Lukas Lang Building Technologies zu wenden.

