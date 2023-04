RHÖN-KLINIKUM AG

Klinik zum Anfassen - Girls' und Boys' Day am Gießener Uniklinikum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gießen (ots)

Mittendrin statt nur dabei waren 30 Schülerinnen und Schüler beim heutigen Girls' und Boys' Day am Gießener Uniklinikum. Es gab viel zu sehen - vom Hubschrauberlandeplatz über die Schockräume der Zentralen Notaufnahme, den Kreißsaal bis hin zum Inneren eines Rettungswagens. An einigen Stationen konnten die Jugendlichen aber auch selbst Hand anlegen: Wie bedient man ein Endoskop bei einer Magenspiegelung, wie stoppt man innere Blutungen mit einem Thermokauder, wie wird beatmet und reanimiert? In der Teddyklinik gab es Wissenswertes zur Behandlung auf der Intensivstation und was den Beruf einer Intensivpflegekraft ausmacht. Einen ganzen Vormittag lang bekamen die Schülerinnen und Schüler so einen spannenden Einblick in verschiedenste Klinikbereiche und Berufe.

Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.de

Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuell