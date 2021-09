VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH

Herbst-Sammel-Aktion mit Naturbezug: VILSA Bio-Mineralwasser belohnt treue Kunden mit nachhaltigen Prämien

Bruchhausen-Vilsen (ots)

Treue lohnt sich natürlich: Wer vom 01. September 2021 bis 31. Dezember 2021 VILSA Bio- Mineralwasser in Mehrwegkästen kauft, erhält ein Lunchboxen-Set der Marke Koziol oder einen Rabattgutschein für den Derbe-Onlineshop als Sammelprämie gratis.

Das kostbare Juwel Mineralwasser und die Natur für die Folgegenerationen zu schützen, steht für VILSA-Brunnen an erster Stelle. Dazu gehört auch, auf nachhaltige Verpackungslösungen zu setzen. Mit seinen Mehrwegflaschen leistet der Mineralbrunnen aus Niedersachsen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Egal ob eine Mehrwegflasche aus Glas oder PET besteht, bei VILSA geht keine Flasche verloren. Sie wird vielfach in den Produktions- und Recyclingkreislauf zurückgeführt und hilft so, wertvolle Rohstoffe zu sparen. Die Flaschen werden nach Gebrauch gereinigt und wiederverwendet - Glasflaschen bis zu 50-mal, PET- Mehrwegflaschen bis zu 25-mal.

Nachhaltig sammeln, natürlich belohnt werden: So sichern sich VILSA Fans eine der nachhaltigen Prämien:

Einfach im Aktionszeitraum vom 01. September 2021 bis 31. Dezember 2021 VILSA Bio- Mineralwasser in Mehrwegkästen (12 x 1l PET, 6 x 1,0l Glas und 12 x 0,7l Glas, alle Sorten) kaufen, Kassenbons sammeln und auf vilsa.de hochladen. Die Prämien erhalten die treuen VILSA Kunden dann ganz einfach nach Hause geschickt:

Beim Kauf von 10 Kästen = ein Lunchbox-Set von KOZIOL

= ein Lunchbox-Set von KOZIOL Beim Kauf von 20 Kästen = einen 30%-Gutschein für den DERBE-Onlineshop*. Natürlich ist auch die Teilnahme per Post möglich. Dafür Kassenbons einfach in den vorgesehenen Sammelumschlag (an der VILSA-Platzierung im Markt zu finden) legen und diesen frankiert schicken an: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, Stichwort: Prämien-Aktion, 28748 Bremen

Modemarke mit Naturbezug: Mit DERBE nachhaltig gut gekleidet

Mit seinen Aktionen möchte VILSA-BRUNNEN Menschen in die Natur bewegen. Das macht mit der richtigen Kleidung umso mehr Spaß. DERBE kreiert mit Leidenschaft und Verantwortung zwei Modekollektionen im Jahr, die umweltverträglich und sozial gerecht hergestellt werden. Ausgezeichnet mit dem Siegel "Grüner Knopf" und dem Umweltzeichen "Blauer Engel" handelt das Modeunternehmen damit stets im Sinne der Umwelt - genau wie VILSA-BRUNNEN. Nachhaltig gut unterwegs ist man auch mit dem Lunchboxen-Set von KOZIOL. Die Alltagshelfer werden klimaneutral in Deutschland hergestellt und sind zu 100% recycelbar.

Nachhaltig im Einsatz: VILSAs Engagement für Natur und Klima

Bereits in vierter Generation engagiert sich das privatgeführte Familienunternehmen in vielen regionalen und nationalen Naturschutzprojekten. Auch die Art der Verpackung wählt VILSA- BRUNNEN im Sinne der Umwelt. 95 Prozent der Absätze erzielt das privatgeführte Familienunternehmen durch Mehrweg-Produkte und ermöglicht auch unterwegs nachhaltigen Genuss. Seine leichten Einwegflaschen hat der Mineralbrunnen bereits im Sommer 2019 auf 100 Prozent recyceltes PET umgestellt, was höchste Rohstoffverwertung und Produktsicherheit gewährleistet. Weitere Meilensteine in puncto Nachhaltigkeit: Der Standort Bruchhausen-Vilsen und das Gesamtsortiment der Marke VILSA sind seit Sommer 2019 Bio-zertifiziert, seit Anfang 2021 auch klimaneutral. Damit bestärkt der Mineralwasserbrunnen seinen außerordentlichen Einsatz für den Umwelt- und Klimaschutz.

*nur einlösbar im Onlineshop. Gutscheinwert bis zu 105,- EUR bei einem max. Warenwert von 350,- EUR der Bestellung

Original-Content von: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, übermittelt durch news aktuell