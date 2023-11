Huawei Technologies Deutschland GmbH

Dreifacher Erfolg bei den IT-Awards 2023: Huawei für herausragende Leistungen in den Bereichen WLAN, Netzwerkinfrastruktur und Enterprise-Speichersysteme ausgezeichnet

München (ots)

Im Rahmen der IT-Awards 2023 wurde Huawei von den sieben Insider-Portalen von Vogel IT-Medien in gleich drei Kategorien als eines der IT-Unternehmen des Jahres geehrt. Sowohl in der Kategorie "Enterprise-Speichersysteme" (Huawei-Produkt: OceanStor Pacific-Serie) als auch in der Kategorie "WLAN" (AirEngine 8771-X1T Access Point) konnte Huawei die Auszeichnung in Gold gewinnen. In der Kategorie "Netzwerk-Infrastruktur" (Multi-GE-Switches der Serie CloudEngine S5755-H) wurde Huawei mit Silber gewürdigt.

Die IT-Awards werden bereits seit neun Jahren durch die Vogel IT Insider-Portale vergeben. Die Leser:innen aller Portale konnten von April bis Ende August über die IT-Unternehmen des Jahres abstimmen. Alle Gewinnerunternehmen konnten ihre Awards in Silber, Gold und Platin bei einer festlichen Preisverleihung am 26. Oktober im Augsburger Hotel "Maximilians" entgegennehmen.

"Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung im Rahmen der Leserwahl für die IT-Awards. Die Leser:innen der Insider-Portale vertrauen auf die innovativen Produkte von Huawei und schätzen den Mehrwert, den sie im tagtäglichen Gebrauch erleben", freut sich Kevin Liu, Managing Director, Huawei Germany Enterprise Business Group.

In der Kategorie "WLAN" wurde der Access Point (AP) Huawei AirEngine 8771-X1T von IP-Insider mit Gold ausgezeichnet. Als AP der neuen Generation für Wi-Fi 7 (802.11be) verfügt er über integrierte Dynamic-Zoom-Antennen und unterstützt maximal 12 Spatial Streams. Der AP bietet simultan Services auf den 2,4 GHz (4x4 MIMO)-, 5 GHz (4x4 MIMO)- und 6 GHz (4x4 MIMO)-Frequenzbändern und erreicht eine Geräterate von bis zu 18,67 Gbps. AirEngine 8771-X1T glänzt bei innovativen Anwendungsszenarien wie Metacosm, Extended Reality (XR)-Telemedizin und Zusammenarbeit sowie interaktive XR-Lehrmethoden.

Außerdem verlieh IP-Insider in der Kategorie "Netzwerk-Infrastruktur" den Silber-Award an die Multi-GE-Switches der Serie CloudEngine S5755-H von Huawei. Diese sind qualitativ hochwertige Gigabit-Access Switches mit 24 oder 48 Ports, GE/Multi-GE-Downlink-Ports, vier 10GE-, vier 25GE- und zwei 100GE-Uplink-Ports. Die Multi-GE-Switches erstellen durch Virtual eXtensible LAN (VXLAN)-basierte Netzwerk-Virtualisierung ein Mehrzweck-Netzwerk. Maximal 48 Downlink-Ports und MACsec-Unterstützung an allen Ports machen CloudEngine S5755-H zur besten Wahl bei Access Switches für die Wi-Fi 6- und Wi-Fi-7-Ära.

Storage-Insider prämierte in der Kategorie "Enterprise-Speichersysteme" die OceanStor Scale-Out-Storage-Serie ebenfalls mit Gold aus. Die Storage-Serie wurde für eine Reihe von Unternehmensanwendungen entwickelt, von der Virtualisierung und Cloud-Ressourcen-Pools bis hin zu Big-Data-Analysen und HPDA (High Performance Data Analytics), intelligenter Video- und Bildverarbeitung, Backup und Archivierung. So wird eine Basis dafür geschaffen, das volle Potenzial von unstrukturierten Massendaten zu nutzen und gleichzeitig Schwierigkeiten bei zukünftigen Anwendungen aus dem Weg zu räumen.

###Ende###

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises (Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000 Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Original-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell