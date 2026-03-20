Unternehmensgruppe ALDI SÜD

Nächster Preissturz bei ALDI: Der Preisführer senkt kurz vor Ostern die Preise für Gebäck, Snacks und viele weitere Produkte

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Gute Nachrichten für alle, die sich auf das Osterfest vorbereiten: Der Preisführer schlägt erneut zu. Bereits zum 13. Mal in diesem Jahr senken ALDI Nord und ALDI SÜD ab dem 20. März dauerhaft die Preise für Lebensmittel des täglichen Bedarfs - diesmal für beliebtes Gebäck wie Butterkekse sowie für Kakaopulver und Weine. Kund:innen können bis zu 0,30 Euro pro Artikel sparen. So kosten die BISCOTTO Schoko Waffeln in der 175-Gramm-Packung beispielsweise nur noch 2,59 Euro statt 2,89 Euro.

Damit beweist ALDI mal wieder: Kund:innen können sich auch zum Osterfest auf den Erfinder des Discounts verlassen. Preisvorteile gibt ALDI, wo immer möglich, an seine Kundschaft weiter - egal ob Gebäck für die Ostertafel oder Weine für besondere Genussmomente. Mit ALDI wird das Osterfest jetzt noch günstiger.

Folgende 14 Artikel sind ab dem 20. März dauerhaft günstiger:

BISCOTTO Butterkekse, 400 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-0,10 Euro)

BISCOTTO Schoko Waffelröllchen, verschiedene Sorten, 125 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-0,20 Euro)

BISCOTTO Schokowaffeln, 175 Gramm für nur 2,59 Euro statt 2,89 Euro (-0,30 Euro)

MEINE BACKWELT Pinkie Donut, 58 Gramm für 0,55 Euro, bei ALDI Nord nur regional erhältlich

MEINE BACKWELT Donut Milchschokolade, 58 Gramm für 0,55 Euro, bei ALDI Nord nur regional erhältlich

CHOCEUR Kakaogetränkepulver, 800 Gramm für nur 3,99 Euro statt 4,29 Euro (-0,30 Euro)

Merlot Pays d'Oc IGP, Frankreich, trocken, 750 Milliliter für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-0,20 Euro)

Ramon Lopez Murillo, trocken, 750 Milliliter und Baron Amarillo Rioja Reserva DOCa, Spanien, trocken, 750 Milliliter, für nur 4,29 Euro statt 4,49 Euro (-0,20 Euro)

VIA 76 Primitivo Nero Di Troia Puglia I.G.P., halbtrocken, 750 Milliliter für nur 3,69 Euro statt 3,89 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord

MARIO COLLINA Pinot Grigio Delle Venezie DOC, Italien, trocken, 750 Milliliter für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-0,10 Euro)

COLLECTION WÜRTTEMBERG Schwarzriesling, fruchtig, 1 Liter, für nur 4,49 Euro statt 4,69 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD

COSTELLORE Primitivo Nero di Troia IGT, Italien, halbtrocken, 750 Milliliter für nur 3,69 Euro statt 3,89 Euro, nur bei ALDI SÜD

BURLWOOD Cabernet Sauvignon, Kalifornien, trocken, 750 Milliliter, für nur 3,49 Euro statt 3,69 (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD

Zweigelt Cuvée Classic, Österreich, trocken, 1 Liter, für nur 2,49 Euro statt 2,59 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD

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