ALDI SÜD: Anzahl der veganen Produktsorten steigt auf über 950

ALDI SÜD baut sein veganes Angebot stetig aus. Über das Jahr verteilt finden Kundinnen und Kunden beim Erfinder des Discounts inzwischen mehr als 950 vegane Produktsorten [1].

Bis Ende 2024 möchte ALDI SÜD sein veganes Sortiment auf 1000 Produktsorten erweitern. Diesem Ziel ist das Unternehmen jetzt einen bedeutenden Schritt nähergekommen: Mit inzwischen mehr als 950 vegan gekennzeichneten Produktsorten bietet der Erfinder des Discounts ein umfangreiches Angebot, das von veganer Kosmetik bis hin zu pflanzlichen Ersatzprodukten reicht.

"Wir bei ALDI SÜD möchten auch pflanzenbasierte Produkte und damit eine nachhaltigere und bewusste Ernährung, die sich positiv auf Mensch und Umwelt auswirkt, für alle leistbar machen. Der Ausbau unseres veganen Sortiments ist somit ein wichtiges Zeichen für den ALDI SÜD Ernährungswechsel, den wir in diesem Frühjahr vorgestellt haben", sagt Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei ALDI SÜD.

Wer sich vegan ernähren möchte, ist bei ALDI SÜD an der richtigen Adresse. Erst vor kurzem wurde das Unternehmen von der "Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt" als veganfreundlichster Discounter ausgezeichnet. Die Stiftung zeigte sich vor allem vom großen Anteil pflanzlicher Produkte am Gesamtsortiment und der Strategie im Umgang mit veganen Artikeln beeindruckt. Auch am Veganuary nimmt ALDI SÜD seit 4 Jahren regelmäßig teil.

Pflanzlicher Grillgenuss

Unter anderem unter den ALDI Eigenmarken "Mein Veggie Tag" und "GUT Bio" bietet das Unternehmen eine Vielzahl an veganen Ersatzprodukten, darunter der vegane Räucherlax und die The Wonder Chunks von "Mein Veggie Tag" oder der "GUT bio" Haferdrink. Zur Grillsaison bietet ALDI SÜD neben seinem bio-veganen Grillsortiment in diesem Jahr auch erstmals vegane Steaks an.

[1] gezählt wurden mit dem V-Label vegan oder der Veganblume gekennzeichnete Food- und Kosmetik-Produktsorten (Standard-, Aktions- und Saisonware) über das Jahr verteilt bei ALDI SÜD im Standard-, Aktions- und Saisonsortiment.

