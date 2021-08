Unternehmensgruppe ALDI SÜD

ALDI SÜD lässt Starkoch The Duc Ngo kochen #WieEinGourmet

Mülheim an der Ruhr (ots)

Einkaufen beim Discounter - Kochen wie ein Gourmet: Mit dem neuen Social-Media-Format von ALDI SÜD #WieEinGourmet ist das jetzt ganz einfach möglich. Dafür hat der Discounter den Berliner Szenekoch The Duc Ngo für sich gewonnen. Ab August kocht der Gastronom Gourmet-Rezepte mit Produkten aus dem ALDI SÜD Sortiment und beweist, dass Qualitätsprodukte zum ALDI Preis auch in die Gourmetküche passen.

Dass sich Genuss und ein guter Preis nicht ausschließen, zeigt ALDI SÜD in einem neuen Social-Media-Format. In Form von rund vierminütigen Clips stellt The Duc Ngo seine Lieblingsrezepte vor und lädt die Kunden ein, aus dem Discounter-Sortiment hochwertige Gerichte mitzukochen. "Wir wollen digital inspirieren und das machen wir am besten mit Inhalten, die den Konsumenten Spaß machen", erklärt Christoph Hauser, Director Customer Interaction bei ALDI SÜD.

Neues Format als Teil langfristiger Digitalstrategie

Immer wieder spricht ALDI SÜD mit Testimonial-Kooperationen und Formaten auf seinen Social-Media-Kanälen eine breite Zielgruppe an. Zuletzt wurden gemeinsam mit dem Influencer Philipp Steuer vor allem Veganer und Vegetarier inspiriert. Mit #WieEinGourmet weist ALDI SÜD nun auf die kulinarische Vielfalt im Sortiment hin. "Ziel unseres neuen Formats #WieEinGourmet ist es, mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten unsere wahrgenommene Sortimentskompetenz zu steigern und zu zeigen, dass leckere Gourmet-Gerichte nicht teuer sein müssen", sagt Christoph Hauser.

Berliner Szenegastronom als Host

The Duc Ngo spielt mit kulinarischen Einflüssen unterschiedlicher Länder. So trifft in einem seiner Restaurants beispielweise die französische auf die vietnamesische Küche. Ngo hat sich innerhalb weniger Jahre zum erfolgreichen Szenegastronom entwickelt und weiß, was einen Gourmet ausmacht: "Ein Gourmet sollte vielfältig und leidenschaftlich gerne essen, aber auch ausgesucht und dabei immer auf die Qualität der Lebensmittel Wert legen. Die ALDI SÜD Produkte haben mich sofort inspiriert, die tollsten und kreativsten Gerichte zu kochen."

Zusammenarbeit mit ODALINE und FOODBOOM

Mit über 25 Video-Assets pro Episode findet #WieEinGourmet nicht nur auf YouTube, sondern auf allen Social-Media-Plattformen statt. Für die Idee und Konzeption ist die Agentur ODALINE verantwortlich. Produziert hat das Format FOODBOOM aus Hamburg im eigenen Studio. Die erste Folge jetzt hier anschauen.

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell