Challenge accepted: ALDI SÜD rockt mit Filiale das Southside-Festival

Das Southside gehört zu den größten Festivals Deutschlands. Auch in diesem Jahr treten wieder internationale Acts wie die Foo Fighters, Mumford & Sons, die Toten Hosen oder The Cure auf den großen Southside-Bühnen auf. In 2019 können sich die Besucher auf einen ganz besonderen Act freuen: Mit einer ca. 2000 Quadratmeter großen Festival-Filiale versorgt ALDI SÜD erstmals vom 20.-24. Juni die Besucher mit Lebensmitteln und mehr.

Wer dieses Jahr das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck besucht, braucht lediglich ein Ticket und vielleicht noch ein paar Anziehsachen. Denn ALDI SÜD sorgt unter dem Slogan "ALDI SÜD Support-Act" für den Rest mit einer eigenen Festival-Filiale. Die außergewöhnliche Filiale unterscheidet sich von herkömmlichen ALDI SÜD Filialen: Mit zwölf Backstationen, 16 Kassen und einem begehbaren Kühlschrank enthält die Filiale alles, was das Festival-Herz höher schlagen lässt. Auch das Sortiment ist anders. "Wir haben ein eigenes Festival-Sortiment zusammengestellt", erklärt Marc Powelz, Group Buying Director bei ALDI SÜD. "Produkte wie Eiswürfel, die wir sonst nicht im Standardsortiment führen, haben hier ebenso ihren Platz wie Grillspezialitäten und frische Backwaren." Daneben zählen allerlei gekühlte Getränke, Ravioli, Instant-Nudeln oder Convenience-Produkte zum Sortiment. Aber auch für klassisches Festival-Equipment ist gesorgt. Dazu gehören Grills, Zelte oder Matratzen - alles zum günstigen ALDI Preis.

ALDI SÜD ruft zu verschiedenen Challenges auf

Da es sich bei der Festivalfiliale nicht um eine herkömmliche ALDI SÜD Filiale handelt, steht der Discounter vor verschiedenen Herausforderungen. ALDI SÜD nimmt das Southside-Festival daher zum Anlass, um sowohl sich selbst, aber auch Fans und Kunden zu verschiedenen Challenges aufzurufen. Wie sieht die Filiale mit den meisten Kassen, Backstationen und Pfandautomaten in der Geschichte des Unternehmens aus? Wie erfolgt die regelmäßige Versorgung der Filiale mit den Sortimentsartikeln - vom Logistiklager bis hin zum Festivalgelände? Wie stellt es der Discounter sicher, morgens auf einem Festival über 60.000 hungrige Festivalbesucher mit Brötchen & Co. zu versorgen? Wie entsteht das Sortiment in einer solchen Sonderfiliale und welche Rolle spielt dabei das Wetter? Im Vorfeld und auch während des Festivals wird ALDI SÜD auf diese Fragen auf den verschiedensten Kanälen, wie dem Unternehmensblog und Social-Media, Antworten liefern.

Zwei Mitarbeiter stellen sich vor und während des Festivals verschiedenen Challenges, die die ALDI SÜD Fans über Instagram stellen. Sollen sie zum Beispiel lieber Kassieren oder Waren einräumen? Und wer wird der Schnellste sein?

Gleichzeitig ruft ALDI SÜD auch die Online-Community zur Teilnahme an der Challenge auf. Über Facebook wird zum Beispiel ein Ticketgewinnspiel gestartet. Um sich die Chance auf die beliebten und größtenteils ausverkauften Tickets zu sichern, werden die Fans aufgerufen, innerhalb von 24 Stunden ihr wichtigstes Festival-Essential oder -Outfit als Bild unter dem Gewinnspielbeitrag zu posten.

Eine starke Mannschaft sorgt für Vollversorgung

Auch die Mitarbeiter von ALDI SÜD stehen vor einer Challenge: Das 200-Mann große Festivalteam von ALDI SÜD hat in der Form bislang noch nicht zusammengearbeitet und muss an insgesamt fünf Tagen für reibungslose Abläufe in und rund um die Filiale sorgen. Vor und nach der Arbeit wartet auf die Mitarbeiter ein eigenes Camp sowie die kostenfreie Teilnahme am Festival. "Die Plätze für die Mitarbeiter in der Festival-Filiale waren heiß begehrt. Wir haben über 350 Bewerbungen erhalten", sagt Katrin Lasseck, Leiterin Verkauf in der Regionalgesellschaft Donaueschingen.

Das Southside-Festival findet in diesem Jahr zum 21. Mal auf einem ehemaligen Militär- und Flugplatzgelände statt. Weitere Informationen gibt es unter https://blog.aldi-sued.de/southside-festival-aldi/.

Öffnungszeiten der ALDI SÜD Festival-Filiale 20.-24. Juni 2019

Donnerstag: 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr Freitag - Sonntag: 8:00 Uhr bis 24:00 Uhr Montag: 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr

