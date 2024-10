REWE Markt GmbH

REWE unterstützt Tafeln mit lang haltbaren Lebensmitteln

Über 4.200 Märkte starten Aktion am 7. Oktober für armutsbetroffene Menschen

Köln (ots)

Die Tafeln in Deutschland haben ein akutes Problem: Ihnen fehlt es in vielen Fällen an Lebensmittelspenden, um alle ihre Kund:innen zu unterstützen. Deshalb ist die bundesweite Tafel-Tütenaktion von REWE und nahkauf so wichtig. Sie findet vom 7. bis 20. Oktober statt. Ziel der Initiative "Gemeinsam Teller füllen" ist es, zusammen mit den Kund:innen von REWE so viele Lebensmittelspenden wie möglich zu bekommen. Diese kommen den mehr als 970 Tafeln in Deutschland zugute.

Im Fokus der Spendenaktion stehen lang haltbare Lebensmittel, die die Tafeln nur selten erhalten. Diesmal Apfelmus, Erbsen, Haferflocken, Schältomaten, Champignons und Nudeln. Welche Lebensmittel am dringendsten benötigt werden, stimmt REWE immer gemeinsam mit dem Dachverband Tafel Deutschland ab. Im Aktionszeitraum haben spendenwillige Kund:innen zwei Möglichkeiten in den Märkten: Entweder sie greifen zu einer bereitstehenden Papiertüte mit den Artikelspenden. Diese ist nach dem Bezahlen an eine dafür gekennzeichnete Sammelstelle abzustellen. Oder sie kaufen eine Spendenkarte, die an der Kasse in eine Spendenbox geworfen wird. Tüte oder Spendenkarte - beides hat einen Wert von 5,00 Euro und es werden die gleichen Lebensmittel an die Tafeln gespendet. Zum Ende der Aktionswochen werden die über das Kassensystem automatisch erfassten Spenden in die entsprechenden Lebensmittelmengen umgerechnet und an die örtlichen Tafeln übergeben. Gespendet werden kann aber auch über den REWE Lieferservice bzw. über den REWE Onlineshop. REWE selbst spendet den Tafeln zusätzlich Waren in Höhe von 200.000 Euro.

REWE kooperiert mit den Tafeln bereits seit 1996 und gibt regelmäßig Lebensmittel ab, die noch gut sind, aber nicht mehr verkauft werden können. Seit 2011 setzt REWE zusätzlich die Tüten-Aktion in Zusammenarbeit mit Tafel Deutschland um. Die Tafeln geben die geretteten und gespendeten Lebensmittel an Menschen in Armut weiter. Das sind mittlerweile 1,6 bis 2 Millionen Menschen im Jahr. Dank des großartigen Engagements der Kund:innen und vieler weiteren Unterstützer:innen wurden durch die Tüten-Aktion bereits Lebensmittel im Wert von über 28 Millionen Euro gespendet, wodurch über die Jahre mehr als 4,3 Millionen armutsbetroffene Menschen unterstützt werden konnten. Weitere Informationen auf www.rewe.de/tafel.

Über REWE

Mit einem Umsatz von 30,6 Mrd. Euro (2023), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

