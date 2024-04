REWE Markt GmbH

Tim Mälzer und REWE starten exklusive gemeinsame Eigenmarke "REWE Geheimzutat"

Starkoch verspricht: "Ab jetzt kochst Du nur noch Lieblingsessen!"

Köln (ots)

Kreatives Kochen kann so unkompliziert sein - wenn man die richtigen Geheimzutaten kennt. Wer wüsste das besser als Deutschlands wohl berühmtester Koch Tim Mälzer. Er macht jetzt gemeinsame Sache mit REWE. Ab sofort gibt es die neue und exklusive Eigenmarke REWE Geheimzutat, die viele Gerichte im Handumdrehen in geschmackliche Highlights verwandelt. Zu den ersten Produkten zählen Salatdressings, Saucen und Würzpasten.

"Die Produkte der REWE Geheimzutat sind einfach unfassbar gut, da sie die Arbeitsprozesse in der Küche enorm vereinfachen und dazu noch einen tollen Geschmack garantieren. Unsere Geheimzutaten dienen im Grunde als Basis für Gerichte, denen man noch individuell und nach persönlicher Vorliebe eine ganz eigene Geschmacksnote verleihen kann. Ich betrachte die Produkte daher als eine Art Türöffner zur Frischeküche: Die Gerichte sind schneller zubereitet und schmecken dennoch frisch und lecker", sagt Tim Mälzer. Wichtig ist dem Starkoch bei der Kooperation, dass er sich selbst in die Entwicklung einbringen kann, so dass die neuen Produkte Kund:innen auch wirklichen Mehrwert bieten.

Zu den Produkten verrät Tim Mälzer außerdem noch einige seiner Rezepte, um die Vorteile der REWE Geheimzutat richtig zur Geltung zu bringen. Dazu zählen zum Beispiel Schaschlik vom Grill, Spitzkohlsalat mit Holunderblüten-Vinaigrette oder auch eine leckere Minestrone mit rauchiger Tomatensauce. Diese Rezepte sind tatsächlich als Beispiele zu verstehen, da die Produkte der REWE Geheimzutat auch vielen anderen Gerichten Raffinesse verleihen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tim Mälzer. Seine langjährige Expertise als Koch und sein ausgezeichneter Geschmackssinn passen ideal zu REWE. Gemeinsam haben wir die REWE Geheimzutat entwickelt, mit der man schnell und unkompliziert köstliche Gerichte zaubern kann, die aus erstklassigen Zutaten bestehen. Eine unverzichtbare Ergänzung für jede Küche, die aus jedem Hobby-Koch einen Tim Mälzer macht. Die REWE Geheimzutat ergänzt das Sortiment unserer bewährten Eigenmarken wie REWE Beste Wahl, REWE Bio und REWE Feine Welt perfekt", sagt Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Nord. Angesprochen sind dabei nicht nur Hobby-Köche, sondern natürlich auch alle, die einen einfachen Einstieg in das leichte und ausgewogene Selberkochen starten wollen.

Die Idee, gemeinsam Produkte zu entwickeln, die das Selberkochen erleichtern, geht auf die herausfordernde Corona-Zeit zurück. Damals, als viele Restaurants und Cafés geschlossen waren, hatte Tim Mälzer gemeinsam mit Jochen Vogel eine visionäre Idee: Produkte zu erschaffen, mit denen man schnell und mühelos Gerichte in Restaurantqualität im eigenen Zuhause erstellen kann. Bei REWE und insbesondere bei Jochen Vogel hat Tim Mälzer den richtigen Partner für die Umsetzung der Idee gefunden - die REWE Geheimzutat war geboren.

Die REWE Geheimzutat gibt es zunächst in allen teilnehmenden REWE Märkten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Ost-Westfalen, bevor ein nationaler Vertrieb startet. Bereits jetzt schon sind die Produkte allerdings bundesweit in allen REWE Centern und im REWE Onlineshop erhältlich.

Folgende Produkte werden am 2. April eingeführt:

Salatdressings:

Cremiges Kartoffelsalatdressing, 200 ml / 1,89 Euro

Joghurt-Zitronen-Dressing 200 ml / 1,89 Euro

Holunderblütenvinaigrette 200 ml / 1,89 Euro

Saucen:

Tomatensauce, 350 g / 2,99 Euro

Stückige Tomatensauce, 350 g / 2,99 Euro

Rauchige Tomatensauce, 350 g / 2,99 Euro

Würzpasten:

Pilzpaste, 89 g / 1,29 Euro

Grüne Currypaste, 85,6 g / 1,29 Euro

Pikante Tomatenpaste 90 g / 1,29 Euro

Gulaschpaste, 92 g / 1,29 Euro

Über REWE:

