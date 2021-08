REWE Markt GmbH

Nach erfolgreichen Testfahrten: Selbstfahrender Kiosk startet den Live-Betrieb

"REWE Snack Mobil": Nach über 200 erfolgreichen Test-Kilometern beginnt der Live-Betrieb

Europas erster selbstfahrender Kiosk kann jetzt von allen genutzt werden

Kameras, Sensoren & Mobilfunk lenken das "Snack Mobil" von REWE digital und Vodafone

Ein Kiosk, eine SIM-Karte, vier Räder, 32 verschiedene Snacks - und kein Fahrer an Bord. Seit zwei Monaten rollt der europaweit erste autonom fahrende Kiosk für Testfahrten durch das Carlswerk in Köln. Das "Snack Mobil", von REWE digital und Vodafone entwickelt, hat seitdem immer zwischen 10 und 16 Uhr über 200 Kilometer zurückgelegt und erste Snacks und Getränke an Mitarbeiter vor Ort verteilt. Die Route, die das "Snack Mobil" im Carlswerk mit maximal 6 km/h abfährt, ist seitdem stetig gewachsen. Heute starten Vodafone und REWE digital den Live-Betrieb, der zunächst bis Ende Oktober andauern soll. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst MdL und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker geben die Entwickler vom "REWE Snack Mobil" heute den offiziellen Startschuss. Ab sofort können alle Passanten im Kölner Carlswerk Erfrischungsgetränke, Süßigkeiten und gesunde Snacks bestellen und sie direkt am "REWE Snack Mobil" kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen. Es reicht ein kurzes Winken, dann hält der selbstfahrende Kiosk an. Zudem steuert das "REWE Snack Mobil" jetzt vordefinierte Haltestellen an.

"Die Zukunft der Mobilität ist digital, vernetzt und immer öfter auch autonom", sagt Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst MdL. "Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein beeindruckendes Netzwerk aus Wissenschaft, Forschung, Startup-Unternehmen, Politik und Verwaltung geschaffen, um die Chancen der Digitalisierung für bessere, sichere und saubere Mobilität schnell zu nutzen. In Nordrhein-Westfalen wird die Mobilität der Zukunft erforscht, entwickelt und ist schon jetzt erlebbar - wie das 'Snack Mobil'."

"Ich bin beeindruckt, mit welcher Innovationskraft Rewe digital und Vodafone den gestiegenen digitalen Anforderungen an den Handel gerecht werden. Dass Europas erster autonom fahrender Kiosk in Köln unterwegs ist, werte ich als deutliches Signal, dass unsere Stadt der richtige Standort ist, um innovative, digitale Technologien zu entwickeln. Die Stadt Köln wird gemeinsam mit KölnBusiness auch weiterhin alles daransetzen, für die Wirtschaft in Köln optimale Rahmenbedingungen für Innovationen zu bieten und Impulse für ein positives Innovationsklima zu geben", erklärt Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

"Das 'Snack Mobil' ist ein gutes Beispiel dafür, dass REWE im deutschen Lebensmitteleinzelhandel bei der Digitalisierung des Handels, bei strategischen Online-Aktivitäten wie beispielsweise Liefer- und Abholservice oder Fulfillment-Lösungen führend ist. Mit dem Snack-Mobil testen wir gemeinsam mit unserem Projektpartner Vodafone die Zukunft der autonomen Mobilität. Wir sind sehr stolz und dankbar Teil dieses Vorhabens sein zu können. Heute beginnt eine spannende Phase in diesem Projekt - das 'Snack Mobil' interagiert erstmals mit vielen unterschiedlichen Kundinnen und Kunden", so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, in Köln.

"Vor zwei Monaten haben wir das 'REWE Snack Mobil' für die ersten Fahrten auf die Straße geschickt. Kameras, Sensoren und schnelles Netz halten den selbstfahrenden Kiosk seitdem sicher auf Kurs. Erstmals ist ein autonom fahrendes Fahrzeug Teil unseres Alltags und hat seitdem hunderte Kilometer zurückgelegt. Jetzt startet der Live-Betrieb für den Verkauf - mit Snacks und Getränken für alle", so Vodafone Technik Chef Gerhard Mack.

Wo genau sich der mobile Kiosk gerade befindet, können Passanten jetzt zu jeder Zeit in einer entsprechenden App, der "REWE Snack Mobil"-App, prüfen. Per Mobilfunk übermittelt der autonome Kiosk seine aktuellen Standortdaten in Echtzeit an die zentrale Steuereinheit (virtueller Routenplaner) und gleicht diese mit der dort hinterlegten Fahrstrecke ab. Damit wird das "Snack Mobil" sicher auf Kurs gehalten, und Passanten wissen, wo sich der Kiosk befindet.

Um den autonomen Kiosk zu stoppen und ein Getränk oder einen Müsliriegel auszuwählen, können Passanten sich einfach auf ihn zubewegen und ein Handzeichen geben. Diese werden von integrierten Sensoren und Kameras erkannt. Zudem können hungrige Nutzer auch warten, bis das Fahrzeug an einer der insgesamt drei vorausgewählten Haltestelle einen Stopp einlegt. Die Auswahl der Snacks und Getränke erfolgt direkt am Fahrzeug. Gezahlt wird kontaktlos - zum Beispiel mit dem Smartphone.

Echtzeit-Mobilfunk als unsichtbares Schienennetz

Die erfolgreichen Testfahrten wurden eng durch das Land Nordrhein-Westfalen und den TÜV begleitet. Die autonomen Fahrfunktionen agierten dabei durchweg gut. Auch dank modernster Mobilfunk-Technik, die den Datenaustausch in Echtzeit möglich macht und das "REWE Snack Mobil" so sicher auf der Straße hält. Das "REWE Snack Mobil" fährt über ein virtuelles Schienennetz die vordefinierte Strecke innerhalb des Gewerbeparks ab. Eine SIM-Karte und eine Außenantenne halten den Kiosk über LTE und 5G immer in Kontakt mit dem virtuellen Routenplaner und somit stets auf Kurs. Sensoren am Fahrzeug erkennen aus einiger Entfernung, wenn sich die Wege mit Passanten kreuzen. Dann hält der Wagen an und fährt erst weiter, wenn der Sicherheitsabstand wieder groß genug ist.

