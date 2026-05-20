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Camunda stellt ProcessOS vor: das agentenbasierte Betriebssystem für die KI-Transformation von Unternehmen

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Amsterdam (ots)

Camunda hat heute ProcessOS vorgestellt - einen neuen Intelligence-Layer für die eigene Plattform zur agentenbasierten Orchestrierung. Die Ankündigung erfolgte auf der jährlichen CamundaCon, der weltweit größten Konferenz für agentenbasierte Orchestrierung, vor 1.200 Führungskräften und Technologieexpert:innen aus 25 Ländern.

"The Great Process Re-Engineering"

Die KI-Adoption in Unternehmen stagniert derzeit auf der Ebene der Aufgabenunterstützung - bei Empfehlungen, KI-gestützten Suchen und Chatbots, die nicht handlungsfähig sind, ist meistens Schluss. Unternehmen, die in Zukunft führend in ihrer Industrie sein wollen, müssen einen Schritt weiter gehen: Sie müssen grundlegend hinterfragen, welche Aufgaben überhaupt ausgeführt werden sollten und von wem: Agenten oder Menschen. Wenn KI lediglich in bestehende Prozesse eingebettet wird, vergrößern sich technische und organisatorische Schulden, was zusätzliche Komplexität, Fragilität und Kosten mit sich bringt. KI-zentrierte Prozesstransformation muss vom Ergebnis her gedacht werden, nicht von der aktuellen Realität aus.

"Jeder Prozess im Unternehmen ist Legacy - konzipiert für eine Welt, in der es noch keine KI gab. Aus diesem Grund treten wir jetzt in das Jahrzehnt des ' großen Re-Engineering' ein: Jedes Unternehmen wird sich neu erfinden - oder untergehen. Die eigentliche Hürde ist nicht der Zugang zu KI, sondern das Wissen, wo sie hingehört - und die konsequente Neugestaltung der eigenen Abläufe und Unternehmensarchitektur." - Jakob Freund, CEO, Camunda

ProcessOS im Überblick

ProcessOS erweitert Camundas bewährte Plattform für Agentic Orchestration, die täglich Millionen von Prozessinstanzen für einige der weltweit größten Unternehmen verarbeitet, um einen KI-gestützten Intelligence-Layer.

Erkennen bestehender Geschäftsprozesse auf Basis vorhandenen Wissens und operativer Daten

bestehender Geschäftsprozesse auf Basis vorhandenen Wissens und operativer Daten Neugestaltung/Re-Engineering von Legacy-Prozessen, um KI strategisch zu nutzen und - ausgehend von definierten Ergebnissen - neu zu denken, wie der Prozess in einer KI-zentrierten Welt funktionieren sollte

von Legacy-Prozessen, um KI strategisch zu nutzen und - ausgehend von definierten Ergebnissen - neu zu denken, wie der Prozess in einer KI-zentrierten Welt funktionieren sollte Kontinuierliche Optimierung von Prozessen anhand zentraler Leistungskennzahlen

ProcessOS nutzt die neuesten Fortschritte in der agentenbasierten Softwareentwicklung, um vollständige prozessbasierte Lösungen zu generieren und zu modifizieren - einschließlich agentenbasierter Prozesse, Integrationen, Datenmapping, Agenten-Prompts, Entscheidungen und UI-Formulare - auf Basis eines wachsenden Katalogs von Erweiterungen im Camunda Marketplace.

"Derselbe Wandel, den wir in der Softwareentwicklung erleben, erreicht jetzt auch die Geschäftsabläufe. Früher schrieben Entwickler:innen jede Zeile Code selbst. Heute schreibt KI immer mehr davon. Geschäftsprozesse sind als Nächstes dran. ProcessOS beginnt bei einer Beschreibung des gewünschten Ergebnisses und erstellt daraufhin den Prozess, rollt ihn aus und optimiert ihn kontinuierlich anhand der eigens definierten Geschäftsergebnisse." - Daniel Meyer, CTO, Camunda

ProcessOS pflegt eine Wissensdatenbank und einen Katalog von Prozessdesignmustern, Integrationen, Richtlinien und Verfahren. Diese wachsen mit jedem weiteren Prozess, der auf die Plattform gebracht wird. So lernt das System, was funktioniert hat und was nicht, und entwickelt ein immer präziseres Verständnis dafür, wie das Unternehmen arbeitet.

Für den Einsatz in großen Unternehmen entwickelt, gewährleistet ProcessOS vollständige Governance und Kontrolle:

Verifizierbarkeit by Design: Visuelle Prozessmodelle machen transparent, welche Schritte von KI ausgeführt werden, unter welchen Bedingungen und an welcher Stelle Menschen einbezogen werden.

Visuelle Prozessmodelle machen transparent, welche Schritte von KI ausgeführt werden, unter welchen Bedingungen und an welcher Stelle Menschen einbezogen werden. Human-in-the-Loop bei jeder Änderung: Jede Prozessänderung wird von Menschen geprüft und genehmigt, bevor sie in die Produktion gelangt.

Jede Prozessänderung wird von Menschen geprüft und genehmigt, bevor sie in die Produktion gelangt. Wiederverwendung und Lernen sind integriert: ProcessOS priorisiert geprüfte Prozessmuster und Konnektoren und verbessert sich jedes Mal, wenn ein Mensch Feedback gibt.

ProcessOS ist darauf ausgelegt, mit den bestehenden Enterprise-Systemen (ERP, CRM, Core-Banking, Claim-Systeme) zusammenzuarbeiten - als offener Orchestrierungs- und Intelligence-Layer, nicht als Ersatz.

Zitate:

Kunde: Barclays

"ProcessOS adressiert den eigentlichen Grund, warum KI-Adoption in großen Unternehmen ins Stocken gerät: Wir können die Prozesse von morgen nicht allein mit dem aufbauen, was wir heute wissen. Transformation beginnt mit einer mutigen Vision der Zukunft - und ProcessOS verwandelt diese Vision in einen praktikablen Weg nach vorne. Wir freuen uns, gemeinsam mit Camunda diese Innovation Wirklichkeit werden zu lassen." - Lily Wang, Managing Director, Barclays

Analyst: Forrester

"GenAI hat die Grenzen automatisierbarer Prozesse erweitert, und APO (Adaptive Process Orchestration) ist ein evolutionärer Schritt hin zum Versprechen autonomer Geschäftsabläufe. Dieser Markt entwickelt sich in Richtung KI-zentrierter agentenbasierter Ansätze, die KI mit deterministischen Workflows verbinden, während Anbieter ihre Tools zu Orchestrierungs-Backbones konsolidieren, die Governance, Beobachtbarkeit und hybride Human-in-the-Loop-Ausführung in den Vordergrund stellen." - The Adaptive Process Orchestration Software Landscape, Q2 2026, von Dr. Bernhard Schaffrik, Principal Analyst, Forrester

Verfügbarkeit

ProcessOS ist ab heute in der Closed Beta für ausgewählte Unternehmen verfügbar. Interessierte Organisationen können sich unter https://www.camunda.com/platform/process-os zur Teilnahme registrieren.

ProcessOS läuft nativ auf AWS, mit tiefer Integration in Amazon Bedrock und Amazon Bedrock AgentCore für Foundation Models, Agent Memory, Identity- und Gateway-Services. Camunda ist auf dem AWS Marketplace verfügbar, mit produktionsreifen Referenzarchitekturen für Amazon EKS, ECS und EC2. Camundas Partnerschaft mit AWS wurde am 19. Mai 2026 auf dem AWS Partner Summit in Hamburg mit dem "Rising Star Technology Partner of the Year"-Award ausgezeichnet.

Zusätzliche Informationen

Bildmaterial zu ProcessOS: ProcessOS images

Jakob Freund's Blogartikel zum "Great Re-Engineering"

Webinar zum Thema "The Great Process Re-Engineering: Inside ProcessOS and the AI-First Enterprise" (auf Englisch) am 25. Juni um 13 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit

Über Camunda

Camunda ist die Enterprise-Plattform für Agentic Orchestration, mit der Unternehmen KI-Agenten, Menschen und Systeme in komplexen Geschäftsprozessen von End-to-End koordinieren. Mit integrierter Governance, Auditierbarkeit und menschlicher Aufsicht gibt Camunda die nötige Kontrolle, um KI sicher und skalierbar von der Pilotphase in die Produktion zu überführen. Mehr als 700 Firmen weltweit vertrauen auf Camunda, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Time-to-Value zu beschleunigen und bessere Kundenerlebnisse zu bieten, darunter 9 der 10 größten US-Banken. Weitere Informationen: camunda.com.

1 Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Die darin geäußerten Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.

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