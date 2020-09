Staufen AG

Ready for Restart: Staufen Akademie mit passgenauem Qualifizierungsangebot für den Neustart

Weltmarktführer-Studie unterstreicht Bedeutung des Erfolgsfaktors Weiterbildung

Köngen (ots)

Mit einem erweiterten und passgenauen Kursprogramm unterstützt die Staufen Akademie den Neustart der deutschen Wirtschaft. Die virtuelle Vortragsreihe "Ready for Restart" vermittelt branchenübergreifend Orientierung, Austausch und Anregungen. Auch die wichtigen Präsenztermine werden wieder vor Ort in Köngen und bei unseren Partnerfirmen angeboten.

"Im Zuge des Corona-Lockdowns mussten wir unser Kursprogramm umbauen", sagt Markus Riegger, Mitglied des Vorstands der internationalen Transformationsberatung Staufen sowie Leiter der zugehörigen Akademie. "Wann immer möglich und sinnvoll stellten wir auf virtuelle Seminare um. Gleichzeitig passten wir die Inhalte an das Format und auch an die neuen Rahmenbedingungen an. Und das Feedback der Teilnehmer bestätigt uns: Es sind hochprofessionelle, wichtige Inhalte, die gerade in dieser Zeit besonders wertvoll sind."

Der Leadership-Experte sieht aktuell zwei Herausforderungen, die langfristig besondere Aufmerksamkeit verdienen: "Global Footprint und eine nachhaltig gesicherte Supply Chain betreffen alle Unternehmen und sind entscheidend für den weiteren Erfolg. Mit der Akademie fokussieren wir uns deshalb noch stärker auf Themen wie Supply Chain Network Management und Logistik."

Die praxisnahen Best-Practice-Besuche der Staufen Akademie mussten im ersten Halbjahr stark heruntergefahren werden, bis zum Ende des Jahres sind aber wieder Werksbesuche geplant und realisierbar. "Mit strengen Hygieneregeln und einer reduzierten Teilnehmerzahl führen wir diese Termine wieder durch. Nicht alles kann in die virtuelle Welt ausgelagert werden, in einigen Fällen ist ein Live-Seminar mit z. B. Cardboard Engineering immer noch die beste Methode, um unsere Schulungsinhalte optimal zu vermitteln", ist Staufen-Vorstand Riegger überzeugt.

Die virtuelle Vortragsreihe "Ready for Restart. Aus der Krise lernen. Zukunft gestalten." ist in verschiedene Module gegliedert, die jeweils auf aktuelle Themen und Lösungsansätze eingehen. Im September und Oktober werden behandelt:

- Wirksame Führung und Kollaboration in Krisenzeiten - Performance Improvement & Predictive Restructuring - Digital Efficiency im Operations Management

"Mit diesen Themen bewegen wir uns genau in dem Umfeld, das unsere Kunden aktuell am stärksten bewegt", so Akademie-Leiter Riegger.

Studie: Weltmarktführer setzen auf gezielten Aufbau von Zukunftswissen

Wie wichtig die Themen Weiterbildung und Qualifizierung für den unternehmerischen Erfolg sind, zeigt auch die in diesem Jahr von der Staufen AG durchgeführte Studie "Best Strategy 2020", für die noch vor dem Corona-Lockdown mehr als 230 deutsche Weltmarktführer befragt worden waren. So ist der gezielte Aufbau von Zukunftswissen die für die Weltmarktführer mit Abstand wichtigste Maßnahme, um besser mit der erschwerten Planbarkeit wirtschaftlicher, technologischer sowie politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen umgehen zu können. Erst dahinter folgen Punkte wie die Flexibilisierung der Kostenstruktur oder eine bessere Befüllung der Innovationspipeline.

"Die vergangenen Monate haben uns allen gezeigt, dass es neben der intelligenten Nutzung der digitalen Möglichkeiten gerade in Zeiten wie diesen auf die Köpfe der Führungskräfte und Mitarbeiter ankommt", hat Staufen-Vorstand Riegger beobachtet. "Die Erfolge der Weltmarktführer zeigen, welches Potenzial hier gehoben werden kann, um nicht nur gut durch die aktuelle Krise zu kommen, sondern vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen."

Über die Staufen AG - www.staufen.ag

In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 25 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Transformationsberatung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standorten betreuen mehr als 340 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2020 wurde die Staufen AG bereits zum siebten Mal in Folge von "brand eins" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2020" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.

