Düsseldorf (ots) - In diesem Jahr gibt die Parfümerie Douglas ihrem vorweihnachtlichen Geschenkservice ein Upgrade der Sonderklasse: In insgesamt sieben ausgewählten Douglas Filialen in sechs deutschen Städten übernehmen 20 Prominente das Verpacken der Weihnachtsgeschenke - und das für einen guten Zweck.

Der besondere VIP-Service in der Vorweihnachtszeit

Am vergangenen Sonntag startete die Aktion in Berlin mit den Jung-Stars Gizem Emre, Lucas Reiber und Lea van Acken. Am Dienstag folgten Nilam Farooq, Ken Duken und Laila Maria Witt mit dem besonderen Geschenkservice zur Weihnachtszeit. Heute konnten sich Douglas Kunden ihre Einkäufe in München von keinen Geringeren als Veronica Ferres, Heiner Lauterbach, Viktoria Lauterbach sowie in Hamburg von Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger und Luise Befort einpacken lassen. "Ich liebe Weihnachten und die Adventszeit. Dazu gehört für mich auch Geschenke einpacken - das ist fast so aufregend wie das Auspacken an Weihnachten mit meinen Liebsten und wunderbar entspannend. Ich unterstütze die Arbeit der DKMS LIFE sehr gerne, weil es unglaublich wichtig ist, Aufmerksamkeit für so ein sensibles Thema zu generieren", so Veronica Ferres über die vorweihnachtliche Charity-Aktion. Nächste Woche können sich die Kunden in Frankfurt, Düsseldorf und Köln auf die "Schenken mit Herz"-Aktionen mit den Stars Eva Padberg, Ursula Karven, Riccardo Simonetti, Ruth Moschner, Motsi Mabuse, Jorge González, Farina Opoku und Caro Daur freuen.

"Schenken mit Herz" für DKMS LIFE

Das besondere Shopping-Ereignis in der Vorweihnachtszeit ermöglicht es den Kunden, ihren Star in einer Douglas Filiale live zu erleben. "Wir möchten unsere Kunden mit besonderen Einkaufserlebnissen überraschen und sie in eine frohe Weihnachtsstimmung versetzen", so Douglas CEO Tina Müller. "Es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, die DKMS LIFE im Rahmen dieser Aktion zu unterstützen und Aufmerksamkeit für ihre großartige Arbeit zu schaffen."

75.000 Euro spendet Douglas im Rahmen der Aktion "Schenken mit Herz" an die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE. Seit 2008 engagiert sich Douglas für das Herzensprojekt: neben Geldspenden, ganz besonders bei der Durchführung der look good feel better Kosmetikseminare, die deutschlandweit von vielen Douglas Mitarbeiterinnen geleitet werden. Seit über 20 Jahren helfen die Seminare von DKMS LIFE dabei, das Wohlbefinden von Krebspatientinnen zu steigern und ihnen neue Lebensfreude zu schenken.

Übersicht der deutschlandweiten Aktionen und Stars*:

Berlin Datum: Sonntag, 3. Dezember 2017/ Filiale: Tauentzienstraße 16 Prominente: Gizem Emre, Lucas Reiber, Lea van Acken Photocall: 15.30 Uhr Aktion: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Datum: Dienstag, 5. Dezember 2017/ Filiale: Unter den Linden 16 Prominente:Ken Duken, Nilam Farooq, Karim Günes, Laila Maria Witt Photocall: 16.30 Uhr Aktion: 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr München Datum: Freitag, 8. Dezember 2017/ Filiale: Theatinerstraße 40 Prominente: Veronica Ferres, Heiner Lauterbach, Viktoria Lauterbach Photocall: 11.30 Uhr mit allen Stars Aktion: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr Heiner und Viktoria Lauterbach Aktion: 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr Veronica Ferres Hamburg Datum: Freitag, 8. Dezember 2017/ Filiale: Mönckebergstraße 8/Spitalerstraße 7 Prominente: Kai Wiesinger, Bettina Zimmermann, Luise Befort Photocall: 12.30 Uhr Aktion: 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr Frankfurt Datum: Dienstag, 12. Dezember 2017/ Filiale: Zeil 98-102 Prominente: Ursula Karven, Eva Padberg, Riccardo Simonetti Photocall: 14.00 Uhr Aktion: 14.30 bis 17.00 Uhr Köln Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2017/ Filiale: Schildergasse 39 Prominente: Jorge González, Ruth Moschner, Motsi Mabuse Photocall: 10.00 Uhr Aktion: 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr Düsseldorf Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2017/ Filiale: Königsallee 46 Prominente: Caro Daur, Farina Opoku (Novalanalove) Photocall: 15.00 Uhr Aktion: 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr

*Aktueller Tourplan und kurzfristige Updates auf www.douglas.de

Über Douglas

Douglas ist ein führendes Unternehmen in der europäischen Beauty-Branche. Das perfekt miteinander verzahnte Multichannel-Angebot von Parfümerien, Online-Shop und Mobile App sowie ein ständig aktualisiertes Sortiment von über 35.000 Artikeln machen Douglas zum Taktgeber des wachsenden Marktes für selektive Beauty-Produkte. Im Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete Douglas einen Jahresumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro.

Über DKMS LIFE

Die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen krebskranken Mädchen und Frauen Hoffnung und Lebensmut zu schenken, um sie während ihrer Therapie zu unterstützen und ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Bundesweit organisiert DKMS LIFE jährlich in rund 300 medizinischen Einrichtungen mehr als 1.400 look good feel better Kosmetikseminare für Krebspatientinnen in Therapie. Über 130.000 Krebspatientinnen wurde bereits eine Teilnahme ermöglicht. Ziel ist es, das Programm weiter auszubauen und die Seminare flächendeckend in ganz Deutschland anzubieten. Für ihre Arbeit ist die gemeinnützige Organisation DKMS LIFE auf Spenden angewiesen.

