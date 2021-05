NITRO

Bis 2024: Das ADAC Total 24h-Rennen bei NITRO

NITRO verlängert TV-Rechte für ADAC Total 24h-Rennen um weitere drei Jahre

Köln (ots)

NITRO bleibt dem ADAC Total 24h-Rennen treu und verlängert den bestehenden TV-Vertrag für die exklusiven Live-Übertragungen des Rennspektakels vom Nürburgring um weitere drei Jahre. Der Männersender setzt damit die seit 2016 bestehende Partnerschaft mit der SPORTTOTAL AG, dem Produzenten und Vermarkter der Rennveranstaltung, fort und zeigt das traditionsreiche Langstreckenrennen auch in den Jahren 2022-2024 im deutschen Free-TV.

NITRO-Senderchef Oliver Schablitzki: "Knapp 400 Piloten geben Tag und Nacht Vollgas, das bedeutet Rennaction nonstop, die in jeglicher Hinsicht für außergewöhnliche Live-Übertragungen sorgt. Unser ganzes Team hat mit dem ADAC Total 24h-Rennen neue Standards gesetzt, die uns auch weiterhin motivieren ans Limit zu gehen."

TV-Weltrekorde und Top-Quoten - das ADAC Total 24h-Rennen bleibt eine Live-Sport-Veranstaltung der Superlative! Gleich im ersten Jahr der TV-Partnerschaft ging der Männersender auf Rekordjagd und stellte 2016 den Rekord für die längste Sportsendung weltweit auf, der im Folgejahr mit einer Gesamtlänge von 26 Stunden und 20 Minuten sogar nochmal gebrochen werden konnte. Die Faszination, die vom Mythos der grünen Hölle ausgeht, ist dabei auch bei den Zuschauern ungebrochen. Im September 2020 erreichte das Rennspektakel in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männern in der Spitze einen hervorragenden Marktanteil von 8,4 Prozent und erzielte über beide Tage im Schnitt mit 3,6 Prozent Marktanteilen starke Zuschauerwerte.

NITRO setzt auch 2021 in gewohnter Manier zum TV-Marathon an. Von Samstag, 05.06., um 14.45 Uhr, bis Sonntag, 06.06., 16.15 Uhr überträgt der Sender das ADAC Total 24h-Rennen vom Nürburgring hierzulande zum sechsten Mal in Folge als exklusiver TV-Partner. Die Entscheidung um die Startreihenfolge in den zwei Läufen des "Top-Qualifyings" zeigt NITRO einen Tag zuvor am Freitag, 04.06., ab 18.15 Uhr. Die drei weiteren Qualifikationsläufe am Donnerstag und Freitag streamt TVNOW unter der Rubrik RACE DAY. Eindrücke vom Streckenrand bündelt der Männersender auch in diesem Jahr wieder via Social Media unter dem Hashtag #24hNITRO.

Die Ausstrahlungen im Überblick:

Auf TVNOW live auf Abruf:

Donnerstag / 03.06.2021

24h-Rennen QUALIFYING 1 12.30 - 14.00 Uhr

24h-Rennen QUALIFYING 2 20.30 - 23.30 Uhr

Freitag / 04.06.2021

24h-Rennen QUALIFYING 3 15.30 - 16.30 Uhr

Live im Free-TV bei NITRO & auf Abruf auf TVNOW:

Freitag / 4.6.2021

TOP-QUALIFYING 18.15 - 20.15 Uhr

Samstag - Sonntag / 5./6.6.2021:

DIE 24 STUNDEN VOM NÜRBURGRING -DAS GRÖSSTE AUTORENNEN DER WELT DAS RENNEN 14.45 - 16.15 Uhr

Original-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell