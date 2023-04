LBS Landesbausparkasse Saar

LBS Landesbausparkasse Saar startet erfolgreich ins Jubiläumsjahr

Die LBS Landesbausparkasse Saar feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und kann auf ein mehr als zufriedenstellendes Bausparneugeschäft von rund 613 Mio. Euro im vergangenen Jahr zurückblicken. Die bereits hohe Marktdurchdringung der saarländischen Bausparkasse konnte nochmals gesteigert werden. In Kombination mit dem Kreditneugeschäft und den Erträgen aus erweiterten Dienstleistungen rund um die Immobilie konnte insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt werden.

Bausparer profitieren von günstigen Darlehen

Aufgrund der Trendwende am Zinsmarkt erlebt das Bausparen neuen Aufwind. Im Jahr 2022 konnten mehr als 8.500 neue Verträge mit einer Bausparsumme von 613,3 Mio. Euro abgeschlossen werden. Damit lag die Anzahl der Neuabschlüsse um 7,8 Prozent über dem Vorjahr.

Im Kreditneugeschäft konnte die LBS Saar Kredite in Höhe von rd. 145 Mio. Euro vergeben - dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent. Trotz des allgemein starken Rückgangs am Baufinanzierungsmarkt und den weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen, konnte das Volumen der Darlehnsneubewilligungen leicht gesteigert werden.

"Erfreulich ist gleichzeitig, dass unsere Kundinnen und Kunden wieder auf ihr günstiges Bauspardarlehen zurückgreifen. Durch den starken Zinsanstieg am Kapitalmarkt ist die Inanspruchnahme dieses niedrig verzinsten Darlehens wieder interessant geworden. Wir konnten im vergangenen Jahr rund 25 Mio. Euro an Bauspardarlehen neu bewilligen - das entspricht mehr als einer Verzehnfachung im Vergleich zu den letzten Jahren", so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Saar.

Immobilienmarkt im Saarland: Zurück zur Normalität

Mehr als 10 Jahre lang kletterten die Preise für Wohnimmobilien nur nach oben. Kaufpreise haben sich dabei vielerorts sogar verdoppelt. Mittlerweile kehrt der Markt zu einer neuen Normalität zurück. Die Preise für Bestandsimmobilien gehen auch im Saarland tendenziell eher zurück. Der Neubau hingegen macht preislich eine leichte Seitwärtsbewegung. Die zum Teil überzogenen Preisforderungen, die durch die Niedrigzinsen befeuert wurden, gehören der Vergangenheit an. Die LBS Immobilien GmbH rechnet derzeit mit einer Marktberuhigung und erkennt aber, dass der Wunsch nach einer eigenen Immobilie im Saarland ungebrochen hoch ist. Die Mieten hingegen steigen auch im Saarland, was aufgrund der beschriebenen Preisrückgänge bei Bestandsimmobilien die Renditen für Investoren wieder attraktiver macht.

Die LBS Immobilien GmbH konnte gemeinsam mit ihren Partnersparkassen 755 Immobilien-objekte vermitteln und dabei ein Kaufpreisvolumen von rund 160 Mio. Euro umsetzen.

Energetische Sanierung mit zunehmender Bedeutung

Wohneigentümer:innen werden immer häufiger mit einer notwendigen Sanierung konfrontiert: Die vorhandene Immobilie ist bereits älter und muss auf den neuesten energetischen Stand gebracht werden oder man selbst möchte etwas zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz beitragen. In Kombination mit gestiegenen Energiepreisen entsteht ein nicht unerheblicher Modernisierungsdruck. Finanziellen Rückhalt, gerade auch für kleinere Maßnahmen, kann ein Bausparvertrag bieten.

LBS Saar: 75 Jahre Wegbereiter für Wohnimmobilien

Die LBS Landesbausparkasse Saar feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und blickt dabei auf eine regional-historische Unternehmensentwicklung zurück.

Nachdem der Verwaltungsrat der damaligen Landesbank und Girozentrale Saar am 8. September 1948 die Errichtung einer Bausparkasse des Saarlandes beschloss, gründete der damalige Generaldirektor der Landesbank, René Charrier, am 2. Dezember 1948 offiziell die neue Bausparkasse. Sie wird seither als rechtlich unselbständige Einrichtung der heutigen Landesbank Saar (SaarLB) geführt.

"Bausparen ist mit seinen Phasen aus Ansparung und dauerhaft zinssicherer Finanzierung nach wie vor mehr als attraktiv. Es ist heute so sinnvoll wie vor 75 Jahren, als wir entscheidend am Aufbau des Saarlandes nach dem zweiten Weltkrieg mitwirken konnten", so Matheis.

Weitere Informationen zur LBS Saar unter: www.lbs-saar.de.

