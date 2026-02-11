Heise Gruppe

Cyber-Sicherheit hautnah

secIT by heise 2026 mit Rekord: 166 Aussteller in Hannover

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Vom 17. bis 19. März 2026 treffen sich wieder Security-Profis im Hannover Congress Centrum. Mit 166 Ausstellern und einem von den Redaktionen c't, heise security und iX kuratierten hochkarätigen Vortragsprogramm bietet die secIT by heise in vier Hallen und auf vier Bühnen praxisnahe Orientierung in Zeiten wachsender Cyber-Bedrohungen. Zur Veranstaltung werden 4.000 Teilnehmende erwartet, die Keynotes sprechen halten Manuel Atug von der AG KRITIS und der leitender Cyberermittler Daniel Lorch.

Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens wird die Kongressmesse eröffnen, die sich gezielt an IT-Sicherheitsbeauftragte, Rechenzentrumsleiter und Netzwerkadministratoren richtet. "Die Themen, mit denen Security-Teams aktuell umgehen müssen, haben sich spürbar verändert", erklärt Jörg Mühle aus der Geschäftsleitung von heise medien. "2026 geht es nicht mehr nur um einzelne Tools oder theoretische Konzepte, sondern um handfeste Entscheidungen im laufenden IT-Betrieb."

Auf vier Bühnen bieten Security-Expertinnen und -Experten ein hochkarätiges Vortragsprogramm zu aktuellen Themen wie Incident Response, Hacking und Pentesting sowie Identitätsmanagement. Auch Cloud-Sicherheit und künstliche Intelligenz stehen im Fokus. Die Inhalte werden von den Fachredaktionen der renommierten IT-Magazine c't, heise security und iX ausgewählt.

Ergänzend vertiefen ganztägige Workshops am 17. März sowie Deep Dive Sessions während der Messetage zentrale Aspekte der IT-Sicherheit. Die Teilnehmenden erhalten dabei konkrete Impulse für ihren Arbeitsalltag. Ein neues Format ist das Side Event Women in Tech, das sich mit der Förderung von Frauen in der Branche beschäftigt.

Speziell für Security-Neulinge und Quereinsteiger bietet die secIT einen eigenen Einsteiger-Track. In praxisorientierten Vorträgen und Hands-on-Sessions vermitteln erfahrene Referentinnen und Referenten Grundlagenwissen zu wichtigen Sicherheitsthemen. Ein Highlight ist der redaktionelle Workshop "Für Security-Einsteiger: Auf alles vorbereitet? Vom Notfallplan zur Notfallübung" am 18. März.

Hier lernen Teilnehmende, wie sie einen praxistauglichen IT-Notfallplan für KMU erstellen und im Unternehmen implementieren können. "Gerade Berufseinsteiger und Verantwortliche aus kleineren Unternehmen finden hier einen strukturierten Einstieg in die komplexe Welt der IT-Sicherheit", erläutert Mühle.

In vier Hallen des Hannover Congress Centrums präsentieren die Aussteller ihre Tools, Services und IT-Security-Lösungen. Die Messe bietet damit einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen. Besucherinnen und Besucher können sich gezielt über Investitionen und regulatorische Anforderungen informieren.

"Die secIT by heise hat sich als zentraler Branchentreff etabliert", betont Mühle. "Hier treffen sich Security-Profis, Produktanbieter und Fachpublikum zum Austausch auf Augenhöhe."

Tickets und weitere Informationengibt es auf der Website.

Journalistinnen und Journalisten, die über die Veranstaltung berichten wollen, können sich über presse-hm@heise.de akkreditieren. Gerne vermitteln wir auch Interviews mit den anwesenden Experten und Redakteurinnen.

Original-Content von: Heise Gruppe, übermittelt durch news aktuell