Haufe

Haufe launcht neues Wissensportal rund um das Thema Nachhaltigkeit

Freiburg (ots)

Das Thema Nachhaltigkeit steht bei allen Unternehmen auf der Agenda. Ab dem Geschäftsjahr 2024 wird für über 15.000 Unternehmen in Deutschland eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht bestehen. Das Haufe Nachhaltigkeitsportal adressiert diesen Bedarf für mittelständische Unternehmen als verlässliche Informationsquelle.

Unternehmen befinden sich im Wandel. Sie müssen sich ihrer Verantwortung stellen und nachhaltiges Wirken in allen Unternehmensbereichen forcieren. Abgesehen von regulatorischem Druck findet gerade ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft statt und unternehmerische Risiken - etwa durch Klimawandel oder unsichere Lieferketten - steigen. Doch wie geht man das Thema an, welche Schritte sind notwendig, um in Sachen Nachhaltigkeit voranzukommen und langfristig erfolgreich und damit nachhaltig zu agieren?

Das Wissensgebiet ist noch so neu, dass Informationen kaum vollumfänglich vorhanden, oder auf diversen Plattformen verstreut sind. Unternehmen im B2B-Segment finden sich dort nicht wieder und die Recherche gestaltet sich schwierig. Ein Problem für CEOs, die Nachhaltigkeit zur Chefsache erklären und Nachhaltigkeitsverantwortliche, die sich Klarheit über die Anforderungen, z.B. im Hinblick auf die Berechnung des CO2-Abdruckes oder den Nachhaltigkeitsbericht, verschaffen müssen.

"Genau diese Lücke wollen wir mit unserem Nachhaltigkeitsportal schließen", so Christoph Herzog, verantwortlicher Online-Redakteur Sustainability bei Haufe. "Informationen bereitstellen, Impulse geben, die ganze Themenbreite abdecken und als kompetenter Wissenspartner bereitstehen - das ist unser Anspruch an das neue Portal. Wir wollen zeigen, wie die Transformation in Sachen Nachhaltigkeit gelingen kann und Organisationen diese Chance nutzen", sagt Herzog.

Die neue Nachhaltigkeitsplattform richtet sich an Entscheider:innen, Sustainability Manager:innen und alle, die sich mit Nachhaltigkeit im Unternehmen auseinandersetzen. Das Portal soll nicht nur aufzeigen, wie man im Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, sondern auch, welches Potenzial in dem Thema, sozialgesellschaftlich, wirtschaftlich, transformatorisch und strategisch steckt.

Ziel des Content-Geschäftsbereichs von Haufe ist es, Informationen zielgruppengerecht und plattformunabhängig aufzubereiten. Neben dem neuen Themenportal unterstützt Haufe Organisationen auch mit weiteren Lösungen auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Ein umfangreiches Fachbuchangebot reicht von nachhaltiger Unternehmenssteuerung bis zum Green Marketing. Eine Fachdatenbank bietet verlässliche Informationen inklusive Online-Weiterbildungsmodul für Nachhaltigkeitsverantwortliche. Der Green Estate Newsletter richtet sich gezielt an die grüne Immobilienwirtschaft und die Haufe Onlinetrainings fungieren als Wegweiser zu Sorgfaltspflichten und Verordnungen beim Thema Nachhaltigkeit. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Besuchen Sie das Nachhaltigkeitsportal unter www.haufe.de/sustainability/.

Original-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuell