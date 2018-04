tizi revolutioniert das nervigste Kabel der Welt

München (ots) - Leider ist Micro-USB einer der weltweit am meisten verbauten Anschlüsse in unseren Gadgets. Egal, ob in Smartphones, Powerbanks, Amazon Kindles & Echos sowie den meisten Kameras - ständig werden wir mit genau dem Anschluss konfrontiert, der uns am meisten auf die Nerven geht. Mit dem tizi Flip Kabel stellt die Münchner Gadgetmarke tizi nun eine kleine Revolution bereit.

Wir alle kennen dieses Problem: Der Micro-USB Stecker ist so klein und fummelig, dass man nur sehr schwer erkennt, wie rum man ihn eigentlich anstecken muss. Also versucht man krampfhaft, die Buchse mit dem Stecker zu vergleichen, steckt das Kabel schließlich vermeintlich richtig herum ein und spürt dann doch einen Widerstand, wenn sich die Pins von Buchse und Stecker unschön verkanten. Wieder einmal war der Stecker falsch herum - also schnell wieder abstecken und das ganze Spiel von vorne! Das kostet Zeit, Nerven und letztlich leiden auch die Buchsen unserer Gadgets.

Mit dem neuen tizi Flip Micro-USB Kabel von equinux wird das Hin-und-her-Drehen, das genaue Hinschauen und Abgleichen der Buchse mit dem Stecker und das versehentlich falsche Einstecken des Micro-USB Kabels hinfällig! Das tizi Flip Kabel ist an beiden Seiten komplett reversibel. Man kann es ganz einfach einstecken, wie man will - es passt immer. So lassen sich unsere Micro-USB Gadgets frustfrei mit Full Speed laden - und auch synchronisieren!

Das tizi Flip Micro-USB Kabel gibt's in 15 cm und 50 cm Länge und in den Farben Rot und Schwarz - so findet wirklich jeder sein passendes Kabel. Es ist zur Einführung erhältlich über Amazon für nur 9,99EUR (statt 14,99).

Amazon Link: http://ots.de/I5amk0

www.tizi.tv

