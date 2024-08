audibene GmbH

Berlinpreis für Wirtschaft 2024 - audibene nominiert

Das Hörakustik-Unternehmen audibene GmbH wurde von einem unabhängigen Gremium unter dem Dach von "Made in Berlin" in der Kategorie "Unternehmerischer Erfolg" als etabliertes Unternehmen für den Berlinpreis für Wirtschaft 2024 nominiert. Die Gewinner aller Kategorien werden während der feierlichen Preisverleihung am 04.09.2024 im Haus des Tagesspiegels am Askanischen Platz bekanntgegeben.

Schon die Nominierung für diesen Preis ehrt ein Unternehmen sehr, denn es werden jährlich sämtliche Berliner Unternehmen gescreent. Bei audibene überzeugte die Jury vor allem das aus online- und vor-Ort- Elementen bestehende Geschäftsmodell, das kontinuierliche und rasche Wachstum und die Hinwendung zu jüngeren Zielgruppen.

"Wir sind ein in der Wolle gefärbtes Berliner Unternehmen, das mittlerweile auf vier Kontinenten arbeitet, aber Berlin immer die Treue halten wird. Deshalb freuen wir uns über die Nominierung als eines der erfolgreichen Unternehmen für den Berlinpreis für Wirtschaft sehr. Mit nahezu 200 Berliner Kollegen von insgesamt 1.250 Mitarbeitern tragen wir gern zum Wachstum der Berliner Wirtschaft bei, das leider oft unterschätzt wird", so audibenes Co-Founder Dr. Marco Vietor. "Wir sind gespannt, ob wir nach dem iF Award 2024 für unser Beratungskonzept auch beim Berlinpreis für Wirtschaft gewinnen werden."

Über audibene GmbH:

Das Unternehmen wurde im Mai 2012 von Paul Crusius und Dr. Marco Vietor in Berlin gegründet und beschäftigt heute 1.250 Mitarbeiter. Das erfolgreiche Geschäftsmodell ist seit der Gründung unverändert und wird weiter skaliert. Der bereits vom TÜV Süd für besondere Kundenzufriendheit ausgezeichnete Beratungsprozess von audibene ist weltweit einzigartig. Er verbindet eine niederschwellige Geschäftsanbahnung online und den Kaufabschluss offline. Dazwischen hat audibene einen sensiblen, mehrteiligen Prozess mit vielen Touchpoints gesetzt. Die Kernzielgruppe von audibene, technikaffine und aktive Best Ager, gehören zu einer Alterskohorte, die weltweit zunehmend Hörprobleme hat: Über 65 ist jeder dritte Mensch von Hörverlust betroffen. Leider wird dieser meist schleichende Prozess von vielen sehr lange ignoriert. Deswegen ist audibenes niedrigschwelliger Beratungsansatz im Verbund mit gut ausgebildeten Hörakustikern derart erfolgreich.

