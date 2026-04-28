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Prima assoluta in Italia: Sporteurope.TV trasmette per la prima volta in diretta e in esclusiva i Mondiali di hockey su ghiaccio

Monaco di Baviera (ots)

Sporteurope.TV prosegue con determinazione il suo percorso di internazionalizzazione e fa il proprio ingresso nel mercato italiano con un evento di primo piano: per la prima volta, la piattaforma di streaming paneuropea trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia i Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio.

Con questa iniziativa, Sporteurope.TV porta per la prima volta in Italia l'appuntamento hockeystico più importante dell'anno, ampliando ulteriormente la propria presenza sul continente europeo.

Tempismo perfetto: l'Italia torna sul grande palcoscenico

Il lancio nel mercato italiano coincide con una fase di rinnovato entusiasmo per l'hockey su ghiaccio nel Paese: dopo la promozione dalla Divisione I, la Nazionale italiana è tornata ai Campionati del Mondo dell’élite, dove affronterà grandi potenze dell'hockey come Canada e Svezia.

Sporteurope.TV seguirà questo ritorno in modo completo e vicino ai tifosi. Tutte le partite della Nazionale italiana saranno commentate in italiano e in tedesco, con l'obiettivo di garantire la massima accessibilità e un'esperienza coinvolgente per tutti gli spettatori.

Tutte le partite. Una piattaforma. Nessun abbonamento.

Sporteurope.TV trasmetterà tutte le partite dei Mondiali di hockey su ghiaccio - dalla fase a gironi fino alla finale - in diretta e on demand. La piattaforma punta sul suo modello collaudato: semplice, trasparente e, per il mercato italiano, del tutto innovativo:

Pagamento unico di 15,00 € per l'intero torneo

Singole partite disponibili a partire da 6,00 €

Nessun abbonamento

Nessun impegno

Nessun costo nascosto

I tifosi pagano una sola volta e hanno accesso a tutte le partite, in diretta e on demand, in qualsiasi momento.

Offerta di lancio: 12,00 € fino al 14 maggio

Per celebrare il proprio ingresso nel mercato italiano, Sporteurope.TV offre un benvenuto speciale a tutti i nuovi utenti: fino al 14 maggio, il Pass Mondiali sarà disponibile al prezzo lancio di 12,00 € anziché 15,00 €, con un risparmio del 20%. Un’offerta riservata esclusivamente ai tifosi italiani, valida fino alla vigilia della prima partita. Per ricevere lo sconto, è sufficiente inserire il codice sconto 'ITALIA20' durante il processo di acquisto.

Un nuovo mercato, una visione chiara

Con il lancio in Italia, Sporteurope.TV compie il passo successivo della propria strategia europea: rendere lo sport del continente accessibile ai tifosi di tutta Europa attraverso un’unica piattaforma centrale.

"Il lancio in Italia rappresenta una tappa fondamentale per noi. Portiamo un evento di hockey su ghiaccio di rilevanza mondiale in un nuovo mercato e offriamo ai tifosi un modello semplice, equo e flessibile", afferma Björn Beinhauer, Amministratore Delegato di DOSB New Media GmbH. "Proprio nel momento in cui la Nazionale italiana è tornata ai vertici, l'interesse è alto e vogliamo offrire ai tifosi italiani la casa giusta per viverlo."

Già presente con la ICE Hockey League, ancora più hockey da settembre

Sporteurope.TV è già attiva in Italia con la trasmissione della win2day ICE Hockey League, che include anche squadre italiane. I Campionati Mondiali rappresentano ora il passo successivo nel mercato italiano. In autunno, inoltre, tutti gli appassionati di hockey su ghiaccio potranno seguire la Champions Hockey League: la massima competizione europea per club sarà trasmessa integralmente in diretta e on demand, confermandosi come la prossima pietra miliare del processo di internazionalizzazione.

Informazioni su Sporteurope.TV:

Sporteurope.TV è la piattaforma paneuropea di streaming sportivo dedicata allo sport di massa, amatoriale e di alto livello internazionale. Fondata nel 2014 come Sportdeutschland.TV insieme alla Federazione Sportiva Olimpica Tedesca (DOSB), è diventata un punto di riferimento digitale per oltre 70 discipline sportive e 33 federazioni di alto livello. Con dirette, contenuti on demand, grandi eventi internazionali e formati innovativi, Sporteurope.TV è sinonimo di varietà, innovazione e partecipazione – ora in tutta Europa.

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