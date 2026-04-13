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VETERAMA Hockenheim 2026 – Inizio di stagione per il mondo delle auto d'epoca all'Hockenheimring

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Hockenheim (ots)

Dal 24 al 26 aprile 2026, l'Hockenheimring si trasformerà nuovamente nel punto d'incontro più importante per gli appassionati di auto d'epoca. Con la VETERAMA Hockenheim inizia tradizionalmente la nuova stagione per gli appassionati di auto d'epoca e trasforma il leggendario circuito per tre giorni in un vivace paradiso di tecnologia, storia ed emozioni.

Tra la corsia dei box, il paddock e le tribune si crea un'atmosfera unica, in cui si incontrano collezionisti, restauratori, club e appassionati provenienti da tutta Europa. Il profumo dell'olio, il luccichio del cromo e le storie che si celano dietro le auto rendono VETERAMA molto più di un semplice mercato. È un punto d'incontro per un intero mondo.

Uno dei momenti salienti dell'evento è la grande esposizione di veicoli tuning di DS-Automotive, in cui vengono presentati centinaia di veicoli straordinari. Il programma è completato dalle popolari corse turistiche del venerdì, durante le quali i visitatori hanno la possibilità di vivere l'Hockenheimring con la propria auto.

Sabato e domenica, Speer Racing offre una vera e propria esperienza in pista con giornate dedicate alle moto. Che si tratti di principianti o di piloti esperti, qui l'esperienza di guida sicura e intensa è al centro dell'attenzione.

Il cuore della VETERAMA rimane tuttavia la leggendaria piazza del mercato: centinaia di auto d'epoca e youngtimer sono in vendita, integrate da una vasta offerta di ricambi, accessori, attrezzi e automobilia. Qui non si fa solo commercio, ma si parla di auto, si ricordano i vecchi tempi e si vive la passione.

Dal 1975, VETERAMA è sinonimo di cultura automobilistica vissuta. Anche nel 2026 continuerà questa tradizione come museo vivente, come mercato e come punto d'incontro per le generazioni.

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