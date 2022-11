Verband Bildungsmedien e.V.

edu:regio am 6. Mai 2023 in der TonHalle München

Frankfurt am Main (ots)

Inspirierende Vorträge, spannende Gespräche, ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine umfangreiche Ausstellung mit Schwerpunkt bei digitalen Bildungsmedien: Das ist edu:regio. Ab sofort können sich Aussteller für die edu:regio München 2023 anmelden.

Am 6. Mai 2023 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. eine edu:regio in der TonHalle München. Die umfangreiche Ausstellung und das breit gefächerte Fortbildungsprogramm richten sich an Lehrkräfte und Lehrwerksentscheider/-innen aus allen Bildungsbereichen sowie an IT-Verantwortliche an Schulen, Schulleiter/-innen und Vertreter/-innen von Schulträgern.

Die edu:regio München steht im Zeichen von Content. Als Aussteller und im Fortbildungsprogramm beteiligen können sich alle Unternehmen, Verbände, Vereine, Stiftungen, öffentliche Institutionen etc., die Inhalte für Lehrkräfte bzw. Lernende anbieten oder dazu beitragen, dass sie für diese technisch zugänglich und nutzbar gemacht werden. Alle Informationen für Aussteller finden Sie unter www.edu-regio.de. Die Anmeldung für Besucherinnen und Besucher zur edu:regio München 2023 ist voraussichtlich ab 1. März 2023 möglich.

Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Er setzt sich bei allen Bildungsakteuren dafür ein, nachhaltige Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte zu schaffen.

