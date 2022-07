edu:regio Düsseldorf 2023. Ausstellung mit Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte aus allen Bildungsbereichen

Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsam mit den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) veranstaltet der Verband Bildungsmedien am Samstag, den 10. September 2022, in der StadtHalle Rostock den Kongress "Norddeutscher Lehrertag". Das Motto lautet "Mit Achtsamkeit durch den Schulalltag". Den Hauptvortrag hält Prof. Dr. Jens Weidner zum Thema "Konfrontative Pädagogik: Optimistisch im Umgang mit herausfordernden ...

