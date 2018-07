ruf Jugendreisen stärkt Gruppenreise-Segment / Peter Schuto ist neuer Senior Key-Account-Manager für ruf Jugendreisen und offaehrte sprachreisen / Peter Schuto Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/106634 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - Die ruf Reisen GmbH stärkt das Segment Gruppenreisen für die Marken ruf Jugendreisen und offaehrte sprachreisen. Dafür hat das Unternehmen sein Key-Account-Management ausgebaut. Peter Schuto hat zum 1. Juli 2018 die neu geschaffene Stelle des Senior Key-Account-Managers übernommen. Der 54-Jährige verantwortet die Betreuung von B2B-Kunden wie Agenturpartner, Unternehmen, Vereine und Verbände.

Für seine neuen Aufgaben bringt er langjährige Erfahrung und Expertenwissen in den Bereichen Jugendreisen und Sprachreisen mit. Zuletzt war er Geschäftsführer der Astur Agentur für Sprach- und Studienreisen GmbH. Der Incoming-Veranstalter organisiert Bildungs-, Kultur- und Sprachreisen für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt innerhalb Deutschlands. Seit 2013 ist Schuto zudem ehrenamtlich als 1. Vorsitzender des Fachverbands Deutscher Sprachreise-Veranstalter (FDSV) aktiv. B2B-Partner und Interessenten werden von Schuto kompetent und aus einer Hand zu allen Facetten rund um Jugend- und Sprachreisen beraten.

ruf Jugendreisen

Die ruf Reisen GmbH mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Kunden zwischen 11 und 23 Jahren kön-nen aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommer-reisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen und Kreuzfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen rund 1.600 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.

offaehrte sprachreisen ist eine 100-prozentige ruf-Tochter. Sie veranstaltet und organisiert seit über 30 Jahren Sprachreisen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Unternehmen hat europaweit eigene Sprachschulen. Jährlich verreisen rund 4.500 Teilnehmer zwischen 8 und 23 Jahren mit dem Veranstalter. Im Angebot sind weltweit 18 Kursorte in Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien, Malta, Kanada und den USA. Es wird Englisch, Französisch und Spanisch unterrichtet. Die Teilnehmer lernen fast ausschließlich in internationalen Klassen. Alle offaehrte Sprachreisen unterliegen den Standards der europaweit gültigen Sprachreisen-Norm EN 14804 sowie den Qualitätsrichtlinien des Fachverbands Deutscher Sprachreise-Veranstalter (FDSV).

