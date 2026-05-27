Otto Brenner Stiftung

Aufgabe: Zukunft! Das erste MEHR Festival der Otto Brenner Stiftung vom 16. bis 19. Juni in Frankfurt

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Frankfurt (ots)

Vom 16. bis 19. Juni 2026 veranstaltet die Otto Brenner Stiftung der IG Metall das erste MEHR Festival in Frankfurt am Main. Das viertägige Format bringt Akteur*innen aus Gewerkschaft, Wissenschaft, NGOs, Aktivismus und Kultur zusammen, um gemeinsam an Lösungen für mehr Wirtschaftsdemokratie, gerechte Städte mit dauerhaft bezahlbarem Wohnraum, nachhaltige und gemeinwohlorientierte digitale Infrastrukturen und eine solidarische Migrationsgesellschaft zu arbeiten. Das Festival ist als regelmäßiges Format alle zwei Jahre geplant.

Gemeinsam MEHR erreichen

Vier Tage lang finden an mehreren Orten in Frankfurt am Main über 50 Vorträge, Hackathons, Fishbowls, Konzerte, Screenings, Gespräche, Lesungen und Stadtrundgänge statt - mit dem Kunstverein Familie Montez als zentralem Festival-Treffpunkt.

Mit dabei sind spannende Köpfe wie Christiane Benner (IG Metall), Tom Krebs (Uni Mannheim), Manuela Bojadzijev (HU Berlin), Matthias Spielkamp (Algorithm Watch), Gabu Heindl (Uni Kassel), Witich Roßmann (DGB), Irina Vavitsa (IG Metall), Arne Semsrott (FragdenStaat), Helena Steinhaus (sanktionsfrei), Justus Henze (Communia), Maximilian Pichl (UAS Frankfurt) und viele mehr.

Das komplette Programm finden Sie hier.

Vom Austausch zur Praxis

Wie wird aus der Vision für einen kommunalen Ausweis für alle Frankfurter*innen eine erfolgreiche Kampagne? Wie stärken wir Beschäftigte dabei, Betriebe mit ungeklärter Nachfolge selbst zu übernehmen? Wie weiten wir Mitbestimmung aus, um die sozial-ökologische Transformation voranzutreiben? Wie übersetzen wir das stadtpolitische Programm des Neuen Frankfurts in die Gegenwart? Und wie befreien wir uns von der Monopolmacht der großen Tech-Unternehmen?

Beim MEHR Festival suchen wir gemeinsam nach Antworten auf drängende Fragen unserer Gegenwart - bewusst praxisorientiert. "MEHR steht für den Wunsch nach einem guten und schönen Leben für Alle", betont Can Gülcü, Geschäftsführer der Otto Brenner Stiftung. "Das Festival ist ein Ort, an dem wir gemeinsam planen, wie dies nicht nur Wunsch, sondern Wirklichkeit wird. Wir möchten Raum für Austausch schaffen, der in der Folge politisch produktiv wird."

Dafür arbeiten kleine Teams in Hackathons zwei Tage an konkreten Problemstellungen, in Räten für Wirtschaftsdemokratie, Digitalisierung, Migration und Stadtplanung präsentieren Expert*innen konkrete politische Visionen, die in Fishbowls weiter diskutiert und entwickelt werden. Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit werden am 18. Juni ab 17 Uhr im Kunstverein Familie Montez präsentiert.

Zwei besondere Highlights: Am Abend des 17. Juni findet in Bornheim eine Blockparty mit Open Air-Kino, Lesungen, Hörspielen und einer Lecture-Performance zu Gewerkschaften und Arbeitskämpfen im Film statt. Am 18. Juni findet in Kooperation mit Jazz Montez die öffentliche Abschlussparty statt.

Eine Anmeldung zum Festival ist bis zum Festivalstart noch möglich, doch die Plätze sind begrenzt. Es ist auch möglich, an einzelnen Programmpunkten teilzunehmen. Die Teilnahme an allen Programmpunkten des Festivals ist kostenlos.

Über die Otto Brenner Stiftung:

Wissen, das bewegt. Die Otto Brenner Stiftung ist die Wissenschaftsstiftung der IG Metall. 1972 gegründet, führt sie die Arbeit von Otto Brenner, dem ersten Vorsitzenden der IG Metall von 1956 bis 1972, fort.

MEHR Festival 2026

Medienkontakt & Interviews:

Für Hintergrundgespräche, Interviews und weitere Fragen steht Can Gülcü, Geschäftsführer der Otto Brenner Stiftung, gerne zur Verfügung.

Programm & Speaker*innen:

Das komplette Programm finden Sie hier

Anmeldung: Anmeldung zum Mehrfestival

Bildmaterial:

Bildmaterial zur freien Verwendung https://www.swisstransfer.com/d/86672c58-4fe7-4393-b087-a49d866920f4

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