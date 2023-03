Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Da kann ich einfach nicht widerstehen!

Starkoch Roland Trettl setzt auf Edle Tropfen in Nuss von Trumpf

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Man kennt ihn als Spitzenkoch, TV-Entertainer und Bestseller-Kochbuchautor. Roland Trettl ist ein wahrer Allrounder. Nun hat er eine neue Mission: Ab 2023 wird der charmante Südtiroler Markenbotschafter für den bekannten Pralinenklassiker Edle Tropfen in Nuss von Trumpf.

Wenn man an die Alkoholpralinenspezialität Edle Tropfen in Nuss denkt, fällt einem sofort Sky du Mont ein. In zahlreichen Werbespots hat er uns als Markenbotschafter seine Liebe zu der Pralinenspezialität humorvoll und unterhaltsam nahegebracht. Nach 16 Jahren reicht der Gentleman-Genießer nun die Pralinenschachtel an einen Nachfolger weiter. Und wer könnte diesen Platz besser einnehmen als der ausgewiesene Fachmann für Genuss, Roland Trettl?

Vom Genießer zum Genussbotschafter

Seit Jahren lässt Roland Trettl sein Publikum charmant und unterhaltsam daran teilhaben, wie man Genuss kreiert. In seiner Datingshow "First Dates" zeigt er zudem, was Gaumenfreuden bewirken können. "Der Schlüssel ist der Genuss. Er macht etwas mit den Leuten", sagt Roland Trettl. "Man kann ihnen ansehen, wie sie sich öffnen." Es war unter anderem diese Überzeugung, die ihn dazu gebracht hat, ab 2023 Genussbotschafter für die legendären Pralinen zu werden. Roland Trettl ist begeistert. "Ein echter Klassiker und doch immer wieder überraschend innovativ. Da kann ich einfach nicht widerstehen."

Dass er in große Fußstapfen tritt, weiß der sympathische Entertainer. "Sky du Mont und Edle Tropfen in Nuss, das hat Klasse. Daher freue ich mich umso mehr, zusammen mit beiden in der diesjährigen TV-Kampagne als neuer Genussbotschafter aufzutreten."

Bald gemeinsam im TV: Roland Trettl und Sky du Mont

Ab dem 13. März 2023 läuft der gemeinsame TV-Spot mit Trettl und du Mont. Dort werden erstmalig in der Geschichte von Edle Tropfen in Nuss zwei Testimonials vor der Kamera stehen. Ab 2024 wird Roland Trettl als alleiniger Markenbotschafter auftreten.

Edle Tropfen in Nuss blicken auf eine lange Tradition zurück. Seit 1966 begeistert die hochwertige Alkoholpralinenspezialität mit einzigartiger Zusammensetzung und großer Sorten-Vielfalt. Ein unwiderstehlicher Genuss für Genießer.

Über Edle Tropfen in Nuss

Edle Tropfen in Nuss ist die Alkoholpralinenspezialität der Marke Trumpf für echte Genießer. Seit 1966 gibt es die feinen Alkoholspezialitäten in fein-kristallisierter Zuckerkruste, bestreut mit knackigen Nusssplittern und umhüllt von zarter Schokolade. Neben den klassischen Offerten mit (Obst-)Bränden und Likören sowie modernen Gin-, Vodka-, Rum und Whisky-Cocktail- und Bar-Kreationen bietet die Marke Saison-Offerten, wie die jährlich wiederkehrende Oster- und Weihnachts-Collection und Limited Editions zur Sommer- und Winterzeit oder zu speziellen Ereignissen, wie z. B. Jubiläen, an.

Die Marke Trumpf gehört zu Ludwig Schokolade, einem Tochterunternehmen der KRÜGER GROUP. Der Süßwarenexperte ist einer der führenden Anbieter für hochwertige Schokoladenwaren und Süßigkeiten. Ludwig Schokolade blickt auf eine langjährige Geschichte zurück und führt u. a. die bekannten Marken Schogetten, Trumpf Edle Tropfen in Nuss und FRITT.

Original-Content von: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell