NGO-Bündnis #LuftNachOben warnt

Kürzungen bei Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe gefährden Leben und internationale Stabilität

Berlin (ots)

Angesichts der im Haushaltsentwurf 2026 vorgesehenen Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe richtet Save the Children gemeinsam mit 16 anderen Organisationen einen dringenden Appell an Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil: Deutschland darf sich nicht aus seiner globalen Verantwortung zurückziehen. Die Bundesregierung muss eine Kehrtwende einleiten und die nötigen Gelder für die Bewältigung und Stabilisierung der vielen Krisen in der Welt bereitstellen. Auch die drastischen Kürzungen in der humanitären Hilfe für 2025 werden im aktuellen Entwurf des Bundeshaushalts 2026 nicht kompensiert.

"Kürzungen bei humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit treffen immer zuerst die Schwächsten - Kinder in Konflikt- und Krisengebieten, die auf Schutz und Perspektiven angewiesen sind. Die Wissenschaft ist sich einig darin, dass Einschnitte in diesen Bereichen nachweislich zu mehr vermeidbaren Todesfällen führen. Gleichzeitig beschädigt ein Rückzug aus der internationalen Verantwortung Deutschlands Rolle als verlässlicher Partner für Menschenrechte und Stabilität. Wer - wie zuletzt im Fall von USAID - Gelder kürzt, sendet das falsche Signal: Denn Armut, Hunger und Hoffnungslosigkeit begünstigen Instabilität und Gewalt. Wer die Welt sicherer machen will, muss in eine gerechtere Zukunft für alle investieren - nicht sparen", warnt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland.

Das NGO-Bündnis #LuftNachObenbetont: Investitionen in Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind Investitionen in globale Sicherheit, Menschenrechte und wirtschaftlichen Wohlstand - sowohl vor Ort als auch in Deutschland. Humanitäre Hilfe versorgt Menschen in akuten Krisen mit dem Nötigsten und rettet dadurch Leben. Entwicklungszusammenarbeit trägt zur Stabilisierung fragiler Regionen bei, fördert rechtsstaatliche Strukturen und schafft wirtschaftliche Perspektiven.

Das Bündnis appelliert daher an die Bundesregierung, die geplanten Haushaltskürzungen zu überdenken und sich weiterhin klar zu einer wertebasierten, verantwortungsvollen Außenpolitik zu bekennen. Deutschlands Stärke liegt nicht nur in seiner wirtschaftlichen Leistung, sondern auch in seiner moralischen Führungsrolle.

Den Appell im Wortlaut finden Sie hier.

Zusatzinformationen:

