Save the Children Deutschland e.V.

Ein starker Halt für Bildung: Save the Children und tesa verlängern Partnerschaft

Berlin/Norderstedt (ots)

Partnerschaftsverlängerung: tesa spendet weitere 1,146 Millionen Euro an Save the Children bis Ende 2025

Bildungsförderung: Seit 2020 werden weltweit Bildungs- und Nothilfeprojekte unterstützt

Zukunftschancen: Save the Childrens "MakerLabs" und "Safe Back to School and Learning" Programme fördern digitale Kompetenzen und sicheres Lernen nach Krisen

Der internationale Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, tesa, und die Kinderrechtsorganisation Save the Children verlängern ihre Partnerschaft mit einer Spende in Höhe von 1,146 Millionen Euro bis Ende 2025. Die seit 2020 bestehende Kooperation startete im Pandemiejahr 2020 mit Bildungs- und Nothilfeinitiativen, um benachteiligten Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben. Denn noch heute leiden Kinder und Jugendliche unter den Folgen der Corona-Pandemie sowie unter Bildungsungleichheiten.

Weltweite Unterstützung für Bildungs- und Nothilfeprojekte

Bisher konnten durch die Partnerschaft mit tesa weltweit hunderttausende Kinder und ihre Familien erreicht werden. Unter dem Motto "Ein starker Halt für Bildung - Zusammen weltweit" werden im kommenden Jahr ausgewählte Bildungs- und Nothilfeprojekte in Deutschland, Vietnam, der Türkei, Venezuela und weiteren Ländern unterstützt.

Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, sagt: "Kinder sagen uns immer wieder, wie wichtig die Schule für sie ist und dass ihnen unsere Bildungsangebote mehr Selbstbewusstsein und Mut geben. Investitionen in Bildung tragen entscheidend zur langfristigen Entwicklung jedes Kindes und auch jedes Landes bei. Trotzdem fließen nur drei Prozent der weltweiten Gelder für humanitäre Hilfe in Bildung. Daher ist die Verlängerung unserer Partnerschaft nicht nur für Save the Children, sondern auch für die Zukunft vieler Kinder von Bedeutung. Wir danken tesa für den wertvollen Beitrag."

Dr. Norman Goldberg, Vorstandsvorsitzender der tesa SE, fügt hinzu: "Die beste Investition in die Zukunft ist die Investition in die Bildung unserer Kinder. Mit einer Spendensumme von nun insgesamt fast drei Millionen Euro leisten wir unseren Beitrag bei der Krisenbewältigung und unterstützen Save the Children dabei, bildungsbenachteiligte Kinder in Deutschland und rund um die Welt zu erreichen."

Bildungsgerechtigkeit und digitale Teilhabe

In Deutschland, dem Heimatland von tesa, hängt der Bildungserfolg eines Kindes weiterhin stark von seiner sozialen Herkunft ab. Um mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit zu fördern, setzt sich Save the Children mit dem MakerLabs-Projekt deutschlandweit für mehr digitale Teilhabe ein. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren und Bildungsfachkräfte lernen gemeinsam verschiedene kreative digitale Technologien kennen und entwickeln dadurch zukunftsweisende digitale Kompetenzen. Durch die finanzielle Unterstützung von Partnern wie tesa können bis Ende 2025 somit mehr als 38.000 Kinder in Schulen, Bibliotheken, Jugendfreizeiteinrichtungen und Nachbarschaftszentren erreicht werden.

Auch Save the Childrens globale "Safe Back to School and Learning"-Initiative (SB2SL) ist von starken Partnern wie tesa abhängig, um Kindern die Möglichkeit zu geben, nach Krisen, Konflikten oder anderen Notlagen sicher weiterzulernen. Dabei setzt das Programm auf einen ganzheitlichen Ansatz, um Bildungshindernissen entgegenzutreten und allen Kindern den Zugang zur Schule zu erleichtern, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Schulbussen, Schulmaterialien und sauberem Trinkwasser. Bis heute wurden SB2SL-Projekte in 26 Ländern umgesetzt und mehr als drei Millionen Menschen erreicht. Zusätzlich unterstützt tesa akute Nothilfemaßnahmen in Krisen- und Konfliktgebieten wie der Ukraine.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren ( www.savethechildren.de)

Über tesa SE

tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit 125 Jahren innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Es sind bereits mehr als 7.000 Klebelösungen, die die Arbeit, Produkte oder das Leben der Kunden verbessern helfen. Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus. tesa investiert in die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und lösungsmittelfreie Produktionsverfahren ebenso wie in die Nutzung erneuerbarer Energieträger an seinen Standorten.

tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke in Deutschland, Italien, China, den USA und künftig auch Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2023: 1.7 Mrd. Euro) entfallen auf Anwendungen für die Industrie. tesa entwickelt gemeinsam mit seinen internationalen Kunden maßgeschneiderten Innovationen auf Produkt- und Prozessebene. So können bereits mehr als 130 tesa Tapes in einem E-Auto und über 70 in einem Smartphone verbaut sein. Auch in der Druck- und Bauindustrie dringt tesa mit seinem Spezial-Klebebändern in immer neue Segmente und Länder vor. Knapp ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Produkten für Endverbraucher und professionelle Handwerker. 300 Anwendungen, wie z.B, der legendäre tesafilm, erleichtern das Leben oder machen es, wie bei Thema Insektenschutz, sogar etwas angenehmer. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen. Seit 2001 ist die tesa SE mit heute rund 5.200 Mitarbeitende als 100-prozentige und unabhängige Tochter der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie) tätig.

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell