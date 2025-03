JOYclub

Von der Fantasie zum Erlebnis: Gruppensex-Guide ab sofort streambar

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Sex zu zweit ist schön, doch Gruppensex kann eine Offenbarung sein. Denn das sexuelle Spiel zu dritt, zu viert und mit mehr Personen eröffnet vielfältige Möglichkeiten, die eigene sowie partnerschaftliche Lust zu teilen - und zugleich neu zu erleben. Eifersucht? Natürlich! Zum neugierigen Erkunden lädt ein neuer Sex-Education-Kurs von JOYclub, einer der in Deutschland führenden Erotik-Communitys, ein. Das zehnteilige Format vermittelt, wie der Weg von der Fantasie bis zum Erlebnis überlegt und sicher gelingen kann. " Gruppensex-Guide: Teamwork, Baby!" ist jetzt kostenlos auf www.joyclub.de streambar und erscheint im Rahmen der JOYclub-Sex-Education.

Im Online-Kurs klärt die klinische Sexologin Lea Holzfurtner, auch bekannt aus der Reality-Erotik-Serie "Stranger Sins" bei RTL+, über die unterschiedlichen Konstellationen des sexuellen Gruppenspiels auf. Dabei spannt sie den Bogen von Dreier und Partner:innentausch über Orgien bis zum Gangbang. Ob Paaren, Polykülen oder Solo-Personen, sie hilft Neugierigen, Schritt für Schritt ihre persönlichen Fantasien umzusetzen. Dafür informiert sie über Regeln, Safer Sex und Konsens im Gruppensetting und wie es sich organisieren lässt, bespricht den Nutzen von Eifersucht und regt zur abschließenden Reflexion an. Begleitend werden im Online-Kurs die theoretischen Anleitungen von vier Darstellenden in die Praxis umgesetzt.

Jana Nowak, Regisseurin bei JOYclub, hat beim praktischen Teil des Online-Kurses die Herausforderungen eines Gruppensettings produktionsseitig ebenfalls erlebt: "Je mehr Personen an einem Set miteinander Sex haben, desto höher wird der Anspruch an die Intimitätskoordination. Beispielsweise Konsens: Wer steht auf was und was ist ein hartes Limit? Unterscheidet sich das je nach Person? Dazu gehört auch, Nein zu sagen. Eine Grenze zu ziehen, bedeutet schließlich nicht, das Gegenüber zurückzuweisen, sondern die eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Das Einholen von Konsens vor die Kamera zu bringen, war ein wichtiger Aspekt dieses Drehs. Denn es hilft, dass der Sex für alle Beteiligten richtig gut wird."

Dass die Lust auf sexuelle Erlebnisse mit vielen anderen Menschen gerne auch außerhalb der eigenen vier Wänder ausgelebt wird, weiß Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub: "Gangbangs sind nicht nur ein eigenes Partyformat, sondern gehören zu den fünf beliebtesten Formaten in der erotischen Partyszene in Deutschland. Für einen Dreier oder Partner:innentausch bietet sich der Besuch von Swingerpartys an - viele richten sich auch explizit an Paare."

Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell