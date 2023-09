JOYclub

JOYclub und Loovara fördern Safer Sex: 1.000.000 Kondome für Clubs und Veranstaltende

Leipzig (ots)

Bei erotischen Partys stehen neben Lust und Vergnügen Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle. Das unterstützt die sexpositive Online-Community JOYclub in Kooperation mit Loovara Intimate. 1.000.000 Kondome stehen kostenlos zur Verfügung für Partner-Clubs und -Veranstaltende. Dies entspricht in etwa einem Jahresvorrat, so das Ergebnis einer Umfrage von JOYclub.

JOYclub unterstützt sicheres Vergnügen

In der Community wird Safer Sex von Beginn an großgeschrieben. "Mit JOYclub setzen wir uns für eine verantwortungsvolle Sexualität und ein lustvolles Leben ein. Mit der kostenlosen Bereitstellung von Kondomen für Clubs und Veranstaltende gehen wir jetzt einen wichtigen Schritt weiter. Wir fördern das sichere Vergnügen nicht mehr nur online, sondern leisten einen aktiven Beitrag zur Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten direkt vor Ort", erklärt Dr. Ingmar Ackermann, CEO von JOYclub. "Zudem ist uns die gute Zusammenarbeit mit unseren exklusiven Partnern in der Szene ein wichtiges Anliegen, spielen erotische Events doch eine zentrale Rolle für viele Mitglieder im JOYclub", führt Ackermann aus.

Kooperation mit Loovara Intimate

JOYclub kooperiert mit Loovara Intimate, um die Menge von 1.000.000 Kondomen zur Verfügung stellen zu können. Anton Kerler, Gründer und CEO von Loovara ergänzt: "Unsere Mission ist es, Produkte anzubieten, die intime Gesundheit, individuelle Vorlieben und nicht zuletzt die Bedürfnisse Einzelner ernst nehmen. Sowie immer und überall einfach verfügbar sind. Daher freut es mich sehr, mit dieser Kooperation einen wichtigen Schritt zum Thema Prävention zu leisten und Kondome dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gebraucht werden."

Deutsche Aidshilfe begrüßt die Initiative

Die Deutsche Aidshilfe hat positiv auf das Engagement von JOYclub reagiert: "Die DAH begrüßt die Initiative von JOYclub sehr: es ist vorbildlich, Menschen kostenfrei Kondome zur Verfügung zu stellen!", so Christian Gaa, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Freude bei Clubbetreiber:innen und Veranstalter:innen groß

Die ersten Pakete mit einem Jahresvorrat an Kondomen sind unterwegs und werden in Clubs und bei Veranstaltungen von exklusiven Partnern des JOYclubs ab Mitte September 2023 für geschützten Genuss sorgen.

Die Freude ist groß, gleich in mehrerlei Hinsicht: "Ich freue mich, dass sich JOYclub für Loovara entschieden hat. Ich arbeite schon seit Jahren mit den Produkten und bin mit der Qualität überaus zufrieden. Unsere Gäste überzeugt auch die Größenvielfalt bei den Kondomen", teilt Zoran Kovac von Events Bizarre mit. "Safer Sex ist für unsere Gäste ungeheuer wichtig, so dass die Auswahl des richtigen Kondoms entscheidend zum Gelingen eines Abends beitragen kann," so Kovac weiter.

Und der finanzielle Aspekt ist für Clubs und Veranstaltende auch nicht zu vernachlässigen. Kovac lässt wissen: "Wer so wie wir über 10.000 Kondome pro Jahr auslegt, spart schnell eine vierstellige Summe dank der Aktion des JOYclub."

Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell