Lakeside Software, Inc.

Lakeside Software ist globaler Leader bei DEX-Lösungen im Jahr 2024 laut ISG Provider Lens™-Bewertung

Boston (ots/PRNewswire)

Zu den Highlights gehören eine robuste Datenerfassung, KI-Vision und Kundenzentrierung mit SysTrack

Lakeside Software, das führende IT-Data-Intelligence-Unternehmen, wurde vom globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Information Services Group (ISG) in seiner Provider Lens™-Bewertung für Future of Work Digital Employee Experience Solutions (DEX-Lösungen) als Leader eingestuft. Der Bericht analysierte 43 Anbieter, und bewertete Lakeside wurde aufgrund seiner Fähigkeit, das Endnutzererlebnis mit Arbeitsplatztechnologien zu messen, zu analysieren und zu verbessern und gleichzeitig eine proaktive IT zu fördern, als „Leader".

Die führende Position von Lakeside unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, End-to-End-Transparenzlösungen bereitzustellen, die die Produktivität und Motivation der Beschäftigten steigern. Das Engagement des Unternehmens wurde durch die von der ISG ermittelten Stärken zusätzlich bestätigt, darunter:

Umfassende Datenerfassung: Die SysTrack-Plattform von Lakeside erfasst alle 15 Sekunden 10.000 Datenpunkte von Endpunkten über eine verteilte Computerarchitektur mit einer intelligenten Sensor-Engine, die 1.250 Sensoren nutzt und Schwellenwerte und Muster erkennt, um Warnmeldungen und eine automatische Problembehebung auszulösen.

Die SysTrack-Plattform von Lakeside erfasst alle 15 Sekunden 10.000 Datenpunkte von Endpunkten über eine verteilte Computerarchitektur mit einer intelligenten Sensor-Engine, die 1.250 Sensoren nutzt und Schwellenwerte und Muster erkennt, um Warnmeldungen und eine automatische Problembehebung auszulösen. Autonome KI-gestützte Arbeitsplatzvision: Die autonome, KI-gestützte Arbeitsplatzvision von Lakeside nutzt eine umfangreiche Datenabdeckung und strukturiertes SQL, um KI-Modelle für die proaktive Überwachung, prädiktive Analyse und Problemlösung zu trainieren, die eine detaillierte Ursachenanalyse und die Vorhersage potenzieller Anomalien ermöglichen, bevor diese auftreten.

Die autonome, KI-gestützte Arbeitsplatzvision von Lakeside nutzt eine umfangreiche Datenabdeckung und strukturiertes SQL, um KI-Modelle für die proaktive Überwachung, prädiktive Analyse und Problemlösung zu trainieren, die eine detaillierte Ursachenanalyse und die Vorhersage potenzieller Anomalien ermöglichen, bevor diese auftreten. Kundenzentriertheit und Flexibilität: Lakeside hilft Kunden, Sensorschwellenwerte für ihre Umgebungen anzupassen, bietet APIs für den Export von Erkenntnissen in Power BI-Dashboards und stellt engagierte Kundenerfolgsteams bereit, um Innovationen mithilfe von KI zu unterstützen und einen 24/7-Support zu gewährleisten.

„Von Gartner, Forrester und nun auch von ISG als Branchenführer eingestuft zu werden, ist sehr bedeutend. Wir haben uns diese Anerkennungen dadurch verdient, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden stets in den Mittelpunkt stellen", so David Keil, CEO bei Lakeside Software. „Lakeside ist die erste KI-gestützte DEX-Plattform, die unseren Kunden hilft, das Beste aus der differenzierten Datenplattform und der Datenerfassung von SysTrack zu machen. Wir arbeiten mit globalen Unternehmen zusammen, um die Komplexität zu reduzieren, die Geräteleistung zu verbessern und die Kosten zu senken."

Lakeside wurde 2024 mehrfach als Branchenführer anerkannt, unter anderem als Leader im allerersten Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Employee Experience (DEX) Management Tools und als Leader im Report The Forrester Wave: End-User Experience Management, Q3 2024. Damit wird die kontinuierliche Innovation von Lakeside und das Vertrauen des DEX-Marktes bekräftigt.

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen ISG-Bericht, den Sie hier herunterladen können.

Informationen zu Lakeside Software Mit Lakeside Software können Unternehmen mit großen, komplexen IT-Umgebungen endlich einen Überblick über ihr gesamtes digitales Vermögen erhalten und erkennen, wie sie mit weniger mehr erreichen können. Viel zu lange hatten IT-Teams damit zu kämpfen, zu erkennen, was in ihrem dunklen Bereich vor sich geht – wo kostspielige Ineffizienzen, schlechte Erfahrungen der Mitarbeiter und ungelöste Probleme verborgen sind. Nur mit Lakeside können Sie allen Beteiligten einen besseren Überblick verschaffen, so dass sie die versteckten Probleme, die intelligentesten Lösungen und die größten Einsparungen erkennen können. Aus diesem Grund vertrauen so viele der weltweit führenden Marken auf Lakeside. Auf diese Weise erzielen unsere Kunden einen durchschnittlichen ROI von über 250 %. Erfahren Sie auf lakesidesoftware.com, wie Sie eine bessere Sicht erhalten können. Give everyone a better view.™

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1476607/Lakeside_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lakeside-software-ist-globaler-leader-bei-dex-losungen-im-jahr-2024-laut-isg-provider-lens-bewertung-302276681.html

Original-Content von: Lakeside Software, Inc., übermittelt durch news aktuell