Culligan Deutschland

Culligan Deutschland erhält Superior Taste Award für herausragendes Quellwasser in Premium-Qualität

Neuss (ots)

Culligan Deutschland, der führende Anbieter von hochwertigen Wasseraufbereitungslösungen, wurde mit dem renommierten Superior Taste Award ausgezeichnet und erhielt die höchste Auszeichnung von drei Sternen für sein herausragendes " Culligan Water". Dieses Produkt überzeugte die Jury durch seine außergewöhnliche Reinheit und Frische und setzte sich in den Kriterien erster Eindruck, Aussehen, Geruch, Geschmack und Endwahrnehmung durch.

Der Superior Taste Award, verliehen von einem unabhängigen Panel aus Chefköchen und Sommeliers, ist ein anerkanntes Gütesiegel für Lebensmittel- und Getränkeprodukte weltweit. Diese Auszeichnung unterstreicht Culligan Deutschlands Engagement für Qualität und Reinheit.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unser Engagement für exzellentes Wasser und nachhaltige Praktiken mit dem Superior Taste Award anerkannt wurde," sagt Olaf Wilhelm, President Central Europe (CEE) bei Culligan. "Dieser Erfolg ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams und unsere fortwährende Verpflichtung, unseren Kunden nur das Beste Wasser zu bieten."

Prüfmethodik des International Taste Institutes

Die Jury besteht aus mehr als 200 professionellen Geschmacksexperten, die Mitglieder der renommiertesten Verbände der Köche und Sommeliers sind.

Der strenge Verkostungsprozess erfolgt blind und in völliger Stille. Die Sommeliers wissen im Vorfeld nichts über das getestete Produkt, außer seiner Kategorie.

Das internationale Taste Institute arbeitet mit akkreditierten Laboratorien zusammen, um die physikalischen und chemischen Komponenten von Produktproben zu testen. Das wird getan, um sicherzustellen, dass die Qualität der Probe mit der Qualität des für den Verbraucher erhältlichen Produkts übereinstimmt.

Ergebnisse der sensorischen Analyse für Culligan Deutschland

Gesamtbewertung: 92.0%

3 Sterne (Höchstbewertung)

Kommentar der Jury

"Das Mineralwasser hat ein kristallklares Aussehen und einen brillanten Glanz, frei von Ablagerungen, was es auch optisch ansprechend macht. Der Abgang ist angenehm weich und rund, mit einem Hauch von Süße und einem zarten mineralischen Nachgeschmack, der kurz anhält und ein sauberes und elegantes Mundgefühl hinterlässt. Insgesamt handelt es sich um ein ausgezeichnetes Produkt mit einem hellen, transparenten Aussehen, das seine hohe Reinheit und Qualität widerspiegelt."

Culligan Deutschland bleibt weiterhin führend in der Bereitstellung von umweltfreundlichen und gesundheitsbewussten Wasserlösungen für Haushalte und Unternehmen. "Dieser Preis motiviert uns, weiterhin Innovationen voranzutreiben und unsere Produkte und Dienstleistungen stetig zu verbessern", sagt Olaf Wilhelm.

Der vollständige Produktbewertungsbericht und die Ergebnisse der sensorischen Analyse können hier heruntergeladen und gelesen werden: www.culligan.de/zertifizierungen

Über Culligan

Culligan ist der weltweit führende Anbieter von Wasserlösungen. Das Unternehmen hat international einige der technologisch fortschrittlichsten und modernsten Produkte zur Wasserfiltration und - aufbereitung im Portfolio. Zu den Innovationen von Culligan gehören Wasserenthärter, Trinkwassersysteme, Lösungen für das private Heim sowie für Unternehmen und die Wasserindustrie. Culligans Netzwerk von Franchisenehmern ist mit über 900 Händlern in 90 Ländern ebenfalls globaler Spitzenreiter. Gegründet 1936 in Illinois zur Verbesserung von Trinkwasser, ist Culligan heute ein weltumspannendes Technologieunternehmen mit dem Fokus auf ökologischen, kostensparenden und nachhaltigen Lösungen zur Trinkwasserverbesserung für Mensch und Natur gleichermaßen. Seine Technologien und Möglichkeiten stellt das Unternehmen regelmäßig in ökologischen und humanitären Krisen zur Verfügung; daneben ist Culligan Innovationstreiber bei der Plastikvermeidung im privaten und öffentlichen Sektor.

Original-Content von: Culligan Deutschland, übermittelt durch news aktuell