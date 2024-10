ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 47/24 Samstag, 16.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Andrew Tate? Deutschland 2023 „ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 17.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.45 Leschs Kosmos Space Race 2.0 - Was passiert im All? Deutschland 2023 „Das Rätsel des Eismonds: Leben auf dem Titan?“ entfällt 8.15 Gefährlicher Weltraumschrott Auf Kollisionskurs mit Satelliten Frankreich 2023 (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 15.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Die Geheimnisse des Sonnensystems USA 2017 „Rätsel des Kosmos - Ist die Erde einzigartig?“ entfällt 15.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Geheimnisse des Mondes USA 2015 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 19.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 Leschs Kosmos Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild Deutschland 2022 „Leschs Kosmos: Klimaneutrales Europa – aber wie?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 22.11. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 ZDF.reportage Abenteuer Gardasee Wo der Süden beginnt Deutschland 2024 „Südspanien von oben“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

