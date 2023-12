ZDFinfo-Programmänderung / Woche 01/24

Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 50/23 Freitag, 15.12. Bitte Programmänderung beachten: 12.30 Wer ist Mohammed bin Salman? Deutschland 2023 „Wer ist Ron DeSantis?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 01/24 Freitag, 05.01. Bitte Programmänderung beachten: 10.00 The True Story of Eminem Deutschland 2023 „The True Story of Eddie Murphy” entfällt (weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 03/24 Montag, 15.01. Bitte ...

mehr