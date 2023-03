ZDFinfo

ZDFinfo: zwei neue Dokus über Unternehmer Elon Musk

Mainz (ots)

Elon Musk ist ein gefeierter und umstrittener Unternehmer und Tech-Milliardär. ZDFinfo beleuchtet am Donnerstag, 23. März 2023, ab 20.15 Uhr, seine Aktivitäten beim Autohersteller Tesla und seinen Konkurrenzkampf mit Jeff Bezos um die Vorherrschaft im All. Die New York Times-Doku von Emma Schwartz "Musk auf Crashkurs – Teslas gefährliches Spiel"(20.15 Uhr) ist am Sendetag ab 5.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Die Doku von Agnès Hubschman "Musk gegen Bezos – Wettlauf ins All" (21.00 Uhr) ist in ZDFmediathek bereits zu finden.

Autonomes Fahren und die Probleme bei Tesla

Autonomes Fahren sei sicher – behauptet Elon Musk. Tesla habe die technischen Probleme des Autopiloten gelöst. Doch immer wieder sind die Fahrzeuge in tödliche Unfälle verwickelt. Treibt Elon Musk die Entwicklung der selbstfahrenden Autos auf gefährliche Weise voran und riskiert dadurch Menschenleben? Viele private Tesla-Käufer in den USA fühlen sich als Teil einer technischen Revolution und stellen sich als Testfahrer zur Verfügung. Einige von ihnen bezahlen das mit ihrem Leben. Neben ehemaligen Tesla-Ingenieuren, die an Software zur Steuerung der Autos gearbeitet haben, kommt auch der damalige Leiter der Untersuchungsbehörde sowie Beta-Tester der Autopiloten-Software zu Wort.

Die Konkurrenz zwischen Elon Musk und Jeff Bezos

Elon Musk und Jeff Bezos konkurrieren mit SpaceX und Blue Origin um die Vorherrschaft im neuen Weltraumzeitalter. Beide haben wiederverwendbare Raketen entwickelt, beide haben ähnliche Pläne, die Welt mit satellitengestütztem Internet zu versorgen und ähnliche Visionen für die Zukunft der Menschheit im All. Ist nur Profit ihr Antrieb oder steckt noch mehr dahinter? Können New-Space-Unternehmen überhaupt mit etablierten Raumfahrtagenturen konkurrieren? Und wie reagieren die USA, Europa, Russland und China auf die privaten Raumfahrtunternehmen?

Anhand von Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, Branchenexperten und Journalisten zeigt der Film, warum die Raumfahrt für Elon Musk und Jeff Bezos zu einer umfassenden Obsession wurde – und wie sie versuchen, ihre Träume umzusetzen.

Beide Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

