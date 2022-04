ZDFinfo

ZDF-Programmhinweis

Länderspiegel live aus dem Ahrtal

30.04.2022, 17:05 Uhr

Mainz (ots)

Samstag, 30 April 2022, 17.05 Uhr

Länderspiegel

Live aus dem Ahrtal

Gut ein Dreivierteljahr nach der verheerenden Flutkatastrophe in der Eifel sendet der "Länderspiegel" live aus dem Ahrtal.

Unter anderem wird dort Moderator Ralph Schumacher die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu Hilfsmaßnahmen vor Ort und zur politischen Aufarbeitung im Mainzer Landtag befragen. Ein weiterer Gesprächsgast ist die Landrätin Ahrweilers, Cornelia Weigand.

Zu Wort kommen natürlich auch die von der Flut Betroffenen und Geschädigten – die Sendung zeigt, wo es beim Wiederaufbau oder der Auszahlung von Hilfsgeldern hakt. Aber auch, dass Touristen im Ahrtal wieder ausdrücklich willkommen sind, Hotels und Pensionen zumindest teilweise wiedereröffnet haben.

Die "ZDFreportage" zeigt am Sonntag, 1. Mai 2022, um 18.00 Uhr, einen Film von Angela Ebhardt und Yaena Kwon über die Menschen, die in den von der Flut betroffenen Gebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen noch immer vor großen Herausforderungen stehen. In "Leben nach der Flut – Wiederaufbau mit Hindernissen" kommen verzweifelte Hausbesitzer und nimmermüde Helfer zu Wort. Denn es wird wohl noch Jahre dauern, bis die Folgen der Flut im Ahrtal, in Erftstadt und anderswo bewältigt sind.

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell