ZDFinfo-Dokumentation "Rätsel des Kosmos – Ist die Erde einzigartig?"

Astronomen suchen seit Jahrzehnten in der Galaxie nach Planeten, die der Erde ähnlich sind. Die Dokumentation "Rätsel des Kosmos" fragt in ZDFinfo am Montag, 20. Dezember 2021, 20.15 Uhr: "Ist die Erde einzigartig?". In der ZDFmediathek ist der Film von Laurent Lichtenstein für ein Jahr ab Freitag, 17. Dezember 2021, 5.00 Uhr, verfügbar.

Vieles spricht dafür, dass das Leben auf der Erde das Ergebnis einer Verkettung zahlreicher Zufälle ist. Die Wissenschaft hat felsige, flüssige, gasförmige, eisige und glühend heiße Planeten in anderen Sonnensystemen entdeckt, keiner ähnelt der Erde.

Die Ursprünge des Lebens auf der Erde sind nach wie vor ein Mysterium. Das Sonnensystem bietet die Voraussetzungen für das fein austarierte Ökosystem der Erde. Nur so konnte sich hier Leben in all seinen komplexen und vielfältigen Formen entwickeln. Sind die Menschen also die "Gewinner einer Art kosmischer Lotterie"?

