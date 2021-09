ZDFinfo mit neuen Dokus über Gesundheitssystem und Armut

ZDFinfo

Die zwei neuen Dokus "Krankenhäuser am Limit – Gewinne auf Kosten der Patienten" und "Arm gegen Arm – Verteilungskampf am unteren Rand" stehen im Mittelpunkt eines ZDFinfo-Schwerpunkts am Donnerstag, 23. September 2021. Von 17.15 Uhr bis 0.45 Uhr sind dort zehn Dokumentationen im Block zu sehen, die ein Bild von Deutschland vor der Wahl zeichnen – von der "Zeitreise durch die Merkel-Jahre" bis zum "Ärger mit der Rente", von "Frauenbild, Klischees und #MeToo" bis zum "Kampf um bezahlbaren Wohnraum".

Spätestens die Coronapandemie brachte es ans Licht: Das deutsche Gesundheitssystem ist angeschlagen. Die neue Doku "Krankenhäuser am Limit – Gewinne auf Kosten der Patienten", die ab Donnerstag, 23. September 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek bereitsteht, geht der Frage nach, wie eine finanzierbare Reform des Gesundheitssystems aussehen könnte. Denn mittlerweile hagelt es Kritik an der fortschreitenden Privatisierung, an schlechten Arbeitsbedingungen und an der Ungleichbehandlung der Patienten.

Das Umfrageinstitut Civey hat bei Krankenversicherten in Deutschland nach deren Erfahrungen mit Krankenhäusern und ihren Erwartungen an das deutsche Gesundheitssystem gefragt. Ergebnis der aktuellen Umfrage: Ein Großteil der Befragten sorgt sich um die zukünftige medizinische Versorgung und ist zudem der Meinung, dass sich Krankenhaus-Investoren auf Kosten des Patientenwohls bereichern würden. Eine überwiegende Mehrheit der Befragten spricht sich für eine einheitliche Krankenversicherung aus.

Neben Betroffenen geben in der Doku von Michael Freund und Richard Rüb auch zahlreiche Experten, wie etwa Gesundheitsökonom Prof. Reinhard Busse oder die ehemalige Paralympics-Siegerin und VdK-Präsidentin Verena Bentele, ihre Einschätzungen zum Reformbedarf des Gesundheitssystems.

Ob Obdachlose, Rentner, Geringverdiener, Alleinerziehende oder Geflüchtete – immer mehr Menschen sind hilfsbedürftig und drängen in soziale Einrichtungen. Sozialarbeiter und Kommunen klagen, dass sie die Hilfe für die wachsende Anzahl der Menschen kaum noch bewältigen können. Behält die Politik diese Menschen am unteren Rand noch im Blick? Und was wird unternommen, um die angespannte Situation zu entschärfen? Diesen Fragen geht die Dokumentation "Arm gegen Arm – Verteilungskampf am unteren Rand" nach, die bereits in der ZDFmediathek zu sehen ist. In dem Film von Sebastian Galle und Manuela Christ kommen unter anderem die Armutsforscherin Prof. Ina Schildbach, der Kieler Migrationsforscher Prof. Matthias Lücke und der ehemalige Generalsekretär des Deutschen Caritas-Verbandes, Prof. Georg Cremer, zu Wort.

Der ZDFinfo-Schwerpunkt-Abend am 23. September 2021 in der Übersicht:

17.15 Uhr: "Zeitreise durch die Merkel-Jahre", Teil 1 18.00 Uhr: "Zeitreise durch die Merkel-Jahre", Teil 2 18.45 Uhr: "Wie sexistisch ist Deutschland? Frauenbild, Klischees und #MeToo" 19.30 Uhr: "Brennpunkt Deutschland: Frankfurt, Bahnhofsviertel" 20.15 Uhr: "Krankenhäuser am Limit – Gewinne auf Kosten der Patienten" 21.00 Uhr: "Arm gegen Arm – Verteilungskampf am unteren Rand" 21.45 Uhr: "Albtraum Wohnen – Kampf um Mietwohnungen" 22.30 Uhr: "Markt Macht Mieten – Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum" 23.15 Uhr: "Ärger mit der Rente – Ist Riester noch zu retten?" 24.00 Uhr: "Außer Kontrolle – Jugendgewalt in Deutschland"

