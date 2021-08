ZDFinfo

24. August 2021



Woche 36/21 Sonntag, 05.09. Bitte den neu geplanten Programmtag beachten Ausnahme: heute-show spezial um 19.40 bleibt wie vorgesehen 5.00 heute-show spezial On the road to Kanzleramt Deutschland 2021 5.30 Tatort Pyramide - Grabräubern auf der Spur Ägypten 2017 6.15 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 7.00 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 7.45 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 8.30 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 9.15 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 10.45 Saudi-Arabien - Öl,Tradition und Zukunft Neue Freiheit Niederlande 2019 11.30 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Macht der Prinzen Niederlande 2019 12.15 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Heilige Stätten Niederlande 2019 13.00 Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Harte Wirklichkeit Niederlande 2019 13.45 Irak - Zerstörung eines Landes Die Ölnation Irak 2019 14.30 Irak - Zerstörung eines Landes Kuwait und die Folgen Irak 2019 15.15 Irak - Zerstörung eines Landes Jagd auf den Diktator Irak 2019 16.00 Irak - Zerstörung eines Landes Der Aufstieg des IS Irak 2019 16.45 auslandsjournal spezial: Albtraum Afghanistan Deutschland 2021 17.15 Ghosts of Afghanistan - Die Macht der Taliban Deutschland/Kanada 2021 18.45 Rätsel Nordkorea - Leben im Reich des Kim Jong Un USA 2021 (weiter ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte den neu geplanten Programmtag beachten 20.15 Amerika am Abgrund - Von Armut und Abstieg USA 2020 21.45 Das System Nike - Siegen um jeden Preis Deutschland/Kanada 2021 22.30 Tod in Texas Deutschland 2012 0.15 Tatmotiv Rassismus Der Tod des Larnell Bruce Großbritannien 2019 1.45 16 Shots - Polizeigewalt in Chicago USA 2019 2.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs Großbritannien 2016 4.15 Amerika am Abgrund - Von Armut und Abstieg USA 2020 ( alle zuvor am 05.09. eingeplanten Beiträge entfallen) Montag, 06.09. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Hausmädchen Online - Moderne Sklaverei in Kuwait Großbritannien 2019 „Tag der Entscheidung: De Gaulle und das "Freie Frankreich" um 5.00 Uhr entfällt „Tag der Entscheidung: Roosevelt und Pearl Harbor“ um 5.45 Uhr entfällt 6.15 Liebe und Sex in Indien Frankreich 2018 „Krieg im Pazifik - Die Schlacht um Okinawa“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)

