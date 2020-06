ZDFinfo

Mainz, 19. Juni 2020

Woche 26/20 Samstag, 20.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 #vanlife - Leben im Camper Film von Matthieu Fauroux und Flora Desponts USA 2020 6.20 Achtung, Camper! Die Jagd nach guten Bewertungen Deutschland 2018 7.05 Achtung, Camper! Zu Hause ist auf dem Platz Deutschland 2016 7.50 Achtung, Camper! Chaos und Beziehungskisten Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.35 ZDF.reportage Abenteuer Zugspitze Ansturm auf Deutschlands höchsten Berg Deutschland 2020 10.03 heute Xpress 10.05 ZDF.reportage Sonne, Strand und Schwarzes Meer Schnäppchenurlaub in Bulgarien Deutschland 2018 10.35 Terra X Der Mond - unser magischer Trabant Deutschland 2018 11.20 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 12.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 12.50 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 13.35 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 14.20 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 15.05 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 15.50 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 16.35 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 17.20 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 18.05 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015 22.25 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 23.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 23.50 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 0.30 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 1.15 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 2.00 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 2.45 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 3.30 Terra X Der Mars - Rätselhafte Wüstenwelt Deutschland 2019 4.10 Terra X Der Mond - unser magischer Trabant Deutschland 2018 4.55 Überleben auf dem Mond Deutschland 2018 Woche 26/20 Sonntag, 21.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Mafia Neapel - Der lange Arm der Camorra Italien 2019 6.25 Berlusconi und die Mafia Frankreich 2015 7.10 Italiens Mafia Paten vor Gericht Frankreich 2017 7.55 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra Frankreich 2014 8.40 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta Frankreich 2017 9.25 Eva Braun - Die Braut des Bösen Heimliche Geliebte Deutschland 2017 10.09 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.10 Eva Braun - Die Braut des Bösen Bis in den Tod Deutschland 2017 10.55 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.50 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018 15.35 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Höllenfahrt - April bis August 1939 Deutschland 2018 16.20 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012 17.20 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017 18.05 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 2019 18.50 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018 22.25 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Erpressung - Januar bis April 1938 Deutschland 2018 23.10 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Verrat - Mai bis September 1938 Deutschland 2018 23.55 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 4.10 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011 4.55 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011 Woche 26/20 Montag, 22.06. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011 6.25 Stunde Null Berlin im Sommer 1945 Deutschland 2001 7.10 Krieg um Amerika Bull Run - Aufstand für die Sklaverei Kanada 2016 7.55 Krieg um Amerika Antietam - Der blutigste Tag Kanada 2016 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Krieg um Amerika Fredericksburg - Die größte Schlacht Kanada 2016 9.20 Krieg um Amerika Gettysburg - Der Wendepunkt Kanada 2016 10.05 Krieg um Amerika Nashville - Kampf um den Süden Kanada 2016 ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 22.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 23.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 23.50 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 0.35 heute journal 1.05 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010 1.45 Terra X Die Kelten Europas vergessene Macht Deutschland 2016 2.30 Terra X Die Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 3.15 Terra X Die Kelten Aufstand der Königin Deutschland 2016 4.00 Das Geheimnis des Keltengrabs Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 26/20 Donnerstag, 25.06. Bitte Programmänderung beachten: 14.15 ZDF-History Prinzessin Margaret - Die royale Rebellin Deutschland 2020 "ZDF-History: Fulltime-Job Königin" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 28/20 Sonntag, 05.07. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 5.45 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012 "Mythen-Jäger: Das Geheimnis der Maya" entfällt 6.45 ZDF-History Das Ende - Die letzten 100 Tage des Zweiten Weltkiegs Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 06.07. Bitte Programmänderung beachten: 11.00 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 "Mörderjagd: Gefährliche Eifersucht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 09.07. Bitte Programmänderung beachten: 4.30 Leschs Kosmos Die Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko? Deutschland 2019 "Mysterien des Weltalls: Jeder Mensch ist ein Genie" entfällt

